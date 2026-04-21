Petro pidió verificar incumplimientos de alias ‘Calarcá’ tras revelaciones sobre ataque en Amalfi

El presidente Gustavo Petro pidió al alto comisionado de paz, Otty Patiño, verificar si Alexander Díaz Mendoza, alias 'Calarcá', cabecilla de las disidencias de las Farc, ha incumplido los compromisos adquiridos con el Gobierno en el marco de la política de paz total.

“Si el señor 'Calarcá' incumplió los pactos para no quemar la selva y se dedicó fue a matar soldados o a matar con crímenes de guerra a sus rivales de la Estado Mayor Central (la facción de alias 'Iván Mordisco') pues no hay paz, ¿qué más vamos a hacer? A mí me gustaría hacer la paz, pero la paz tiene que hacerse sobre bases serias, no sobre mentiras”, dijo Petro durante un consejo de ministros.

La solicitud se da en medio de crecientes cuestionamientos sobre el comportamiento de las disidencias con las que el Gobierno mantiene diálogos, uno de los pocos que quedan activos tras el inicio del Gobierno Petro.

En ese contexto, un informe reciente de Noticias Caracol añadió nuevos elementos a la controversia al revelar videos inéditos del ataque contra un helicóptero de la Policía en Amalfi, Antioquia, que dejó 13 uniformados asesinados, el 25 de agosto de 2025.



Las imágenes, captadas desde la cámara de uno de los agentes, muestran cómo un grupo de ellos, desplegado en una operación contra cultivos ilícitos, fue emboscado por hombres armados que utilizaron ráfagas de fusil y artefactos explosivos lanzados desde drones.

En medio de la operación, los uniformados solicitaron evacuación aérea urgente, lo que llevó a la llegada de helicópteros para su extracción en una zona ya bajo presión armada.

Las grabaciones evidencian que el momento más crítico ocurrió durante el intento de rescate y a su vez reforzaron la hipótesis de un ataque planificado, con uso de tácticas cada vez más sofisticadas por parte de los grupos ilegales.

Publicidad

A esto se le suma el otro informe de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol con la revelación de documentos que mostrarían el alto grado de infiltración y de informantes que tienen las disidencias de las Farc en las principales instituciones del Estado, como lo es la Dirección Nacional de Inteligencia.