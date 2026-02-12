En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva emergencia económica
Sicariato en Bogotá
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Abatido alias 'Venezuela' de disidencias de Calarcá, vinculado en asesinato de 13 policías en Amalfi

Abatido alias 'Venezuela' de disidencias de Calarcá, vinculado en asesinato de 13 policías en Amalfi

El Gobierno de los Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de 5 millones de dólares por información que permita capturar a los responsables del ataque con drones cargados de explosivos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad