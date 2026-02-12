Abatido alias 'Venezuela' de disidencias de Calarcá, vinculado en asesinato de 13 policías en Amalfi

Autoridades confirman que fue abatido alias ‘Venezuela', delincuente de las disidencias de alias 'Calarcá', vinculado al ataque terrorista que acabó con la vida de 13 policías en Amalfi. Este hombre también es señalado responsable de asesinar a dos subintendentes hace apenas cuatro días en Anorí.

En un operativo adelantado por la Décima Cuarta Brigada del Ejército Nacional fue abatido alias ‘Venezuela', presunto cabecilla del frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá'. El procedimiento se hizo en Anorí, Antioquia, en donde el hombre centraba su accionar criminal.

Alias ‘Venezuela' está vinculado al ataque con explosivos a un helicóptero Black Hawk de la Policía Nacional en donde lastimosamente fueron asesinados 13 policías en la vereda Los Trozos del municipio de Amalfi. Además, este delincuente está detrás del homicidio de dos subintendentes el pasado 8 de febrero en esta misma zona del Nordeste antioqueño.

#Video Fue abatido alias ‘Venezuela', delincuente de las disidencias de alias 'Calarcá' vinculado al ataque terrorista que acabó con la vida de 13 policías en #Amalfi. También es señalado responsable de asesinar a dos subintendentes en Anorí. #MañanasBlu @AndresJRendonC pic.twitter.com/GNAWgtknaG — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) February 12, 2026

Hay que recordar que el gobierno de los Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de 5 millones de dólares por información que permita capturar a los responsables del ataque con drones cargados de explosivos, donde además estaría alias Chejo, cabecilla del frente 36.



Sobre alias Venezuela de las disidencias de alias 'Calarcá' también es responsabilizado de una acción terrorista reportada en septiembre de 2025 donde fue asesinado un subintendente y tres soldados profesionales resultaron gravemente heridos.

Según la información que ha dado a conocer el Ejército Nacional, alias 'Venezuela' tiene más de 15 años vinculado a grupos al margen de la ley y era buscado por las autoridades por delitos como concierto para delinquir o terrorismo.

Asimismo, es el responsable del reclutamiento forzado de menores de edad en veredas como Santa Inés, Concha Media o El Carmín, así como tendría injerencia en extorsión a mineros y comerciantes.

Por su parte, alias ‘Venezuela' estaría detrás de acciones criminales contra el Clan del Golfo en el Nordeste antioqueño, esto con el fin de fortalecer el control territorial de las disidencias en esta subregión del departamento que se ha visto fuertemente golpeada por el actuar criminal del este delincuente abatido recientemente.

Informaron desde la Décima Cuarta Brigada del Ejército Nacional que en el operativo también fue capturado alias 'Ángel', integrante de redes de apoyo del Frente 36, y de logró la incautación de una pistola, teléfonos celulares y material de intendencia.