Bloqueo en la calle 26 por plan tortuga de recicladores; van hacia el aeropuerto El Dorado

La magnitud del bloqueo es tal que el sistema Transmilenio ha dejado de funcionar en este sector, obligando a cientos de pasajeros a abandonar los buses y continuar su trayecto a pie, cargando maletas para intentar llegar a tiempo a sus vuelos.

