"Gracias a dos pactos de honor estamos donde estamos": rector del Externado, 140 años de su historia

La Universidad Externado de Colombia celebrará este domingo sus 140 años de historia con un homenaje que busca reunir a toda su comunidad académica y exaltar su legado en la educación superior del país. Así lo confirmó su rector, Hernando Parra, quien destacó que la conmemoración será “una oportunidad de encuentro” entre generaciones de externadistas.

“Vamos a convocar a todas las generaciones, egresados, estudiantes, funcionarios, simplemente estar en nuestro campus. Vamos a desarrollar unas actividades académicas, vamos a reconocer a nuestros profesores que cumplen diferentes periodos de servicio a la universidad, que es parte del país”, afirmó Parra. Añadió que el propósito central es “refrendar nuestro compromiso de servicio a Colombia en la causa de la educación”.

La celebración de los 140 años del Externado no solo tendrá un carácter conmemorativo, sino también institucional, en un contexto donde la educación superior enfrenta desafíos estructurales. El rector subrayó que la universidad “sigue comprometida con la preservación de la democracia y con seguir formando nuevas generaciones de colombianos”.



El pacto de honor que salvó al Externado en 1923

Durante la entrevista, Parra evocó uno de los episodios más significativos en la historia de la Universidad Externado de Colombia. En 1923, en medio de un complejo panorama económico nacional, la institución afrontó una crisis financiera que puso en riesgo su continuidad.

“Imagínense ustedes que en el año 1923 el Externado afrontaba grandes problemas, un momento muy difícil para el país en economía”, relató. Según explicó, la universidad “casi no tenía con qué sufragar los gastos de las casas en arriendo que ocupaba”.



Ante el anuncio del entonces rector Diego Mendoza Pérez de no abrir en febrero de 1924, los estudiantes suscribieron un “pacto de honor” comprometiéndose a pagar oportunamente sus matrículas. “Pero 15 días más tarde, los profesores se unieron a ese pacto de honor y suscribieron otro acuerdo diciendo: y nosotros entonces, por el primer semestre, no vamos a cobrar ningún salario por nuestro servicio docente”, recordó Parra.

Gracias a esos grandes compromisos, a esos dos pactos de honor, estamos hoy donde estamos. enfatizó el rector

Becas y solidaridad: el programa “Soy Imparable”

En materia de apoyo estudiantil, el rector destacó que la solidaridad sigue siendo un principio central del Externado. “El Externado tiene incorporada la solidaridad en su corazón”, afirmó.

Actualmente, la universidad impulsa el programa de becas “Soy Imparable”, con apoyos del 25%, 50% y 75% para estudiantes con limitaciones económicas. “Nos sentimos muy orgullosos de este programa”, señaló Parra, quien agregó que también se mantiene el premio a la excelencia académica, consistente en la beca completa para los mejores alumnos de cada curso.

Publicidad

De esta manera, en sus 140 años, la Universidad Externado de Colombia reafirma su apuesta por la educación, la democracia y el compromiso con el país.

Escuche la entrevista completa acá: