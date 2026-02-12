En vivo
Nueva emergencia económica
Sicariato en Bogotá
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba

Educación  / "Gracias a dos pactos de honor estamos donde estamos": rector del Externado, 140 años de su historia

"Gracias a dos pactos de honor estamos donde estamos": rector del Externado, 140 años de su historia

La celebración de los 140 años del Externado no solo tendrá un carácter conmemorativo, sino también institucional, así lo confirmó su rector, Hernando Parra.

