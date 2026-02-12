Paisita Día, resultado del último sorteo del chance hoy, jueves 12 de febrero de 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El Paisita Día se mantiene como uno de los juegos de chance más tradicionales y consultados en Colombia, con una fuerte presencia en el departamento de Antioquia. Su permanencia en el mercado y la regularidad de sus sorteos lo han convertido en una referencia diaria para miles de apostadores que siguen de cerca cada resultado.
El número ganador del chance Paisita Día de este jueves 12 de febrero de 2026 es el 2488 - 8 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.
|Paisita Día
|11 febrero 2026
|8298 - 2
El sorteo del Paisita Día se realiza todos los días del año, incluidos domingos y festivos, lo que facilita a los jugadores planear sus apuestas y consultar oportunamente los resultados. Los horarios oficiales son:
Esta constancia en los horarios permite a los participantes saber exactamente cuándo se lleva a cabo el sorteo y revisar los números ganadores sin demoras.
El Paisita Día ofrece diversas modalidades de apuesta. El valor del premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial. Las principales modalidades son:
Esta variedad permite que cada jugador elija la opción que mejor se adapte a sus expectativas y presupuesto.
Para cobrar un premio, los ganadores deben presentar:
Según el valor del premio en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden solicitarse requisitos adicionales:
Con reglas claras y procesos regulados, el Paisita Día continúa siendo uno de los chances más confiables y tradicionales del país, especialmente en Antioquia, donde miles de personas consultan sus resultados cada día.