Alerta en Barranquilla por extraña desaparición de joven: unos “amigos’” se lo llevaron

Una semana de sufrimiento han tenido los familiares de Leonardo Fabio Geronimo Castro, joven de 18 años que el pasado viernes 6 de febrero salió de su vivienda en el barrio La Pradera en Barranquilla y desde ese entonces no se ha vuelto a saber de su paradero.

Su búsqueda en estos momentos está en manos de agentes del CTI de la Fiscalía, desde donde se reportó que a Leonardo lo llegaron buscando a eso de las 10:00 de la mañana un joven llamado Manolo y una mujer, por lo que se cambió rápidamente y salió a lo que era una aparente diligencia.

La escena no llenó de confianza a su madre Maribel Gerónimo, quien declaró a Blu Radio que hasta pensó que vendría al día siguiente, pero una semana después no sabe si está vivo. Además, comenta que preguntó por su ubicación, pero lo único que le entregó uno de sus amigos fue el celular de su hijo con todos los datos borrados.

“Recuerdo que le dije, papi, ojo, que los amigos traicionan. Vea, no confíe en nadie, la única persona fiel es Dios, es el único que nos guarda, cuida o protege. Soy cristiana y todo lo pongo en las manos de Dios, entonces me dijo, Ajá, mami, ya usted me va a hacer pasar pena delante de mis amigos. No sé por qué le dije eso, tenía ese presentimiento”, dijo a Blu Radio.



Los últimos días dice Maribel que han sido una tortura para ella y que nadie sabe por lo que está pasando. De su mente no puede borrar la frase que siempre le repite su hijo: “Mami, yo algún día te tengo que comprar tu casa".

“Lo único que quiero es que me digan donde está. No saben cómo está mi corazón al no saber si ha comido, desayunado, bañado o cambiado. Es una tortura para mí. Estoy viviendo una angustia o zozobra de ver que los días pasan, las horas pasan, y no tengo noticia de mi hijo. Es un desespero, mejor me hubiera desaparecido yo y no mi hijo”, apuntó.

“El hijo le duele a su madre. Quisiera que me lo devuelvan, que las autoridades se pongan la mano en el corazón. Llevo varios días sin poder dormir, no me puedo alimentar bien, solamente teniendo el pensamiento de mi hijo”, agregó con voz entrecortada.

Hasta el momento, las investigaciones no tienen avances y los familiares piden que se priorice el caso para que la Policía pueda preguntar por el sector donde está Leonardo.

En su circular de desaparición de la Fiscalía se puede leer:

"Mide 160 centímetros de estatura aproximadamente, de contextura delgada, piel morena, cabello ondulado, ojos pequeños negros, nariz recta, boca mediana, labios medianos, tatuajes en los dedos de las manos, tatuaje en el brazo derecho con figura de ángel, tatuaje en la pierna derecha del salmo 91, tatuajes en el pecho con el nombre Benedetti, tatuaje en forma de cruz debajo de la oreja derecha, tatuaje de los numeros 777 debajo de la oreja izquierda. También, varios tatuajes en su abdomen”.

Al momento de su desaparición tenía un suéter de algodón rojo, una bermuda jeans negra con gris y unas chancletas plásticas de color negro. Cualquier información puede reportarla al 3022727494 de la Fiscalía.