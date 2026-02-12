Corte Constitucional inicia estudio de nueva emergencia económica: este es el magistrado asignado

La Corte Constitucional recibió formalmente el Decreto 0150 del 11 de febrero de 2026, mediante el cual el Gobierno Nacional declara un nuevo estado de emergencia económica, social y ecológica en sectores específicos del territorio nacional. Con la llegada del documento al tribunal, inicia el proceso de revisión jurídica para determinar si la medida se ajusta a la Carta Política.

El expediente fue asignado de inmediato al despacho del magistrado Miguel Polo Rosero, quien liderará la proyección del fallo y el análisis integral de la norma. Este procedimiento es un paso obligatorio en el sistema judicial colombiano cada vez que el Ejecutivo invoca facultades extraordinarias para atender crisis excepcionales.

Aunque el proceso de revisión apenas comienza, la llegada del decreto marca el cronograma legal para que la Sala Plena decida sobre su exequibilidad. Hasta el momento, no se ha radicado ninguna solicitud formal para suspender los efectos de la declaratoria mientras se adelanta el estudio.

Es fundamental precisar que, a pesar de estar bajo la lupa de la Corte Constitucional, el decreto mantiene su vigencia y plena ejecución. El análisis de constitucionalidad no interrumpe la aplicación de las medidas adoptadas por el Gobierno, salvo que el tribunal emita una orden de suspensión provisional o un fallo de inexequibilidad en el futuro.



El tribunal deberá evaluar si las causas invocadas por el Ejecutivo justifican la excepcionalidad de la medida y si estas cumplen con los requisitos de necesidad y proporcionalidad exigidos por la ley colombiana.

Con el decreto 0150 el Gobierno nacional declaró la emergencia económica, social y ecológica en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó por un periodo de 30 días. En los próximos días serán publicados otros decretos con medidas específicas para el recaudo.

Según el Gobierno, un fenómeno atípico asociado a un frente frío provocó lluvias intensas que superaron los promedios históricos entre 130 % y 180 %.

Los datos más recientes indican que 252,233 personas y 69,235 familias resultaron damnificadas, con un saldo de 10 fallecidos.