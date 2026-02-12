Moda circular en Colombia: la importancia de cuidar el agua

La economía circular sigue ganando terreno en Colombia. Según la cuenta satélite del Dane, esta actividad representó el 1,53 % del PIB al cierre de 2024, una cifra que confirma su creciente peso en la estructura productiva del país. Dentro de este ecosistema, la industria manufacturera aporta el 8,10 % del valor agregado circular, impulsada por empresas que han decidido integrar la sostenibilidad en toda la cadena, desde el diseño hasta la logística. En ese tránsito, el cuidado del agua se perfila como uno de los ejes más estratégicos.

El sector textil, uno de los más dinámicos en materia exportadora, es responsable del 10 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero y del 4 % del consumo mundial de agua dulce. En Colombia, la Fundación Ellen MacArthur estima que migrar de un modelo lineal a uno circular en la moda podría generar beneficios económicos por 500.000 millones de dólares, una cifra que revela que la sostenibilidad no solo es ambientalmente necesaria, sino financieramente atractiva.

Leidy Grisales, CEO de Entallarte, explica que la transformación del sector se apoya en tres pilares técnicos: la optimización inteligente de trazos para reducir desperdicios de tela, el uso de nylon proveniente de plásticos reutilizados y un sistema integral de gestión hídrica. Este último permite tratar y potabilizar el agua antes de devolverla al entorno, garantizando que la operación industrial no comprometa los recursos naturales.

El impacto ambiental también se reduce dentro de la planta. La incorporación de tecnología de última generación ha permitido optimizar las relaciones de baño en los procesos de tintura, disminuyendo progresivamente el consumo de agua potable. A esto se suma un sistema de reciclaje hídrico que mantiene la misma carga de agua en producción durante meses mediante ciclos de tratamiento continuo.



No obstante, la transición hacia una industria completamente circular depende de la capacidad de inversión de las compañías. Grisales advierte que es viable que todo el sector migre a este modelo, siempre que existan presupuestos destinados a la adquisición y transformación de materiales reciclados.