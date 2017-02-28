En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Posesión Abelardo De La Espriella
Cali
Gustavo Petro
Luis Fernando Velasco

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Ahorro de agua

Ahorro de agua

Factura del agua en Bogotá.jpg
Bogotá

Si vive en Bogotá y Cundinamarca, así puede ahorrar en la factura de agua

Recibo del agua y grifo botando agua de fondo.jpg
Bogotá

Acueducto de Bogotá anuncia cambio clave que afectará el precio del servicio

grifo de agua en casa.jpg
Santanderes

Tarifas del agua en Bucaramanga subirán un 25 % de forma escalonada desde septiembre

Persona abriendo el grifo del agua.
Nación

The Nature Conservancy habla sobre el ‘fracking’ y asegura que “el agua sostiene el 80 % del PIB”

Barichara, Santander
Santanderes

Agua en Barichara es apta para el consumo, según análisis del Instituto Nacional de Salud

agua moda circular.jpg
Medio Ambiente

Moda circular en Colombia: la importancia de cuidar el agua

Cortes de agua.jpg
Santanderes

Corte de agua afectará 76.000 usuarios de Bucaramanga y Floridablanca

Barichara, el pueblito más lindo de Colombia para visitar en Semana Santa.
Santanderes

Barichara nuevamente en alerta: el turismo desborda la capacidad hídrica del municipio

Referencia agua potable.
Nación

WWF advierte riesgo de desabastecimiento de agua en más de 200 municipios colombianos

Referencia agua potable.
Nación

Más de 5 millones de colombianos no tienen acceso al agua potable

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad