Contraloría detecta hallazgos fiscales por más de $14.290 millones en Planes Departamentales de Agua

La Contraloría General de la República reveló graves deficiencias en la gestión de los Planes Departamentales de Agua (PDA), tras realizar auditorías de cumplimiento en el primer semestre de 2025, en los departamentos de Antioquia, Santander, Guainía, Guaviare, Bolívar y Sucre.

El ente de control identificó 14 hallazgos fiscales por más de $14.290 millones, que se suman a los $259.460 millones en hallazgos acumulados desde el año 2020, cuando se creó la Contraloría delegada para el sector vivienda y saneamiento básico.

Aunque los PDA nacieron como estrategia estatal para reducir las brechas en el acceso al agua potable y al saneamiento básico, los informes evidencian que no se han alcanzado los objetivos.

Los hallazgos muestran fallas estructurales en planeación, contratación y supervisión. En Antioquia, se detectaron irregularidades por más de $8.700 millones, con obras inconclusas en municipios como Nechí y Anzá que no garantizan agua potable pese a inversiones millonarias.

En Santander, el detrimento supera los $2.200 millones, con casos como la planta de tratamiento de aguas residuales de Curití, que evidencia deterioro estructural y equipos no instalados en Florián.

En Bolívar, un hallazgo por $1.433 millones muestra que la ampliación del alcantarillado en San Cristóbal no opera a pesar de haber sido recibida y liquidada formalmente. En Guainía, con hallazgos por $1.455 millones, la Contraloría registró pagos sin soporte y contratos inconclusos. De igual forma, en Sucre y Guaviare, los hallazgos suman más de $400 millones.

El informe evidencia una crisis en la implementación del modelo. Mientras la cobertura de acueducto urbano supera el 92 %, en las zonas rurales apenas llega al 43,38 %, dejando a más de 10 millones de colombianos sin un servicio formal ni seguro.

El panorama en alcantarillado es aún más crítico debido a que la cobertura rural no alcanza el 16 %.