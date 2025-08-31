La población de Puerto Estrella, una zona ubicada en la alta extrema Guajira, en jurisdicción del municipio de Uribia, ya cuenta con agua potable gracias a la energía solar y a una planta desalinizadora que convierte el agua del mar en agua apta para el consumo humano.

Según las autoridades departamentales, en el 2021 el Ministerio de Vivienda contrató el proyecto, pero este no se inició por malos diseños. A través del Plan Departamental de Agua, la Gobernación de La Guajira retomó el dicho proyecto, lo adecuó y lo puso en marcha para que entregara agua potable a una población que se quejaba ante la falta de agua en sus territorios.

Una planta desalinizadora salva de la sed a unas 7000 personas en la alta Guajira Foto: suministrada

“Estamos felices y contentos con esta agua. Por aquí hay mucha escasez y ahora estamos contentos porque estamos viendo el agua y viendo todo eso que pusieron aquí”, dijo una mujer Wayúu, habitante de la población beneficiada.

La obra tuvo una inversión cercana a los 6800 millones de pesos, donde también se incluyeron tanques de almacenamiento de agua, parques infantiles, zona de administración, zona social y redes de distribución que llevan agua a unas 120 casas.

“Este es un paso histórico para la población de Puerto Estrella que siempre había estado afectada por la falta de agua (…) sacamos el agua del mar, la tratamos, la potabilizamos y la estamos llevando directo a sus hogares y eso nos da satisfacción”, explicó a Blu Radio, Andreina García, gerente de la empresa de Servicios Públicos de La Guajira, que puso en marcha el proyecto de agua.