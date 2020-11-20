La Agencia de Desarrollo Rural (ADR) puso en funcionamiento este sistema que permite transportar agua cruda desde el embalse El Cercado hasta la Planta de Tratamiento de Agua Potable Corral de Piedra, una infraestructura que marca el inicio de una nueva etapa para el Proyecto Multipropósito Río Ranchería y amplía el acceso al recurso hídrico en el sur de La Guajira.Con la entrada en operación del sistema, más de 45.000 habitantes de San Juan del Cesar y de los corregimientos de La Junta, La Peña y Curazao contarán con un suministro destinado al abastecimiento humano, dando respuesta a una necesidad histórica de estas comunidades y avanzando en la ejecución de una de las obras de mayor alcance para el departamento.La puesta en marcha de esta infraestructura también representa el cumplimiento de las decisiones emitidas por el Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de La Guajira, resultado de un proceso de coordinación técnica e institucional liderado por la Agencia de Desarrollo Rural para hacer posible la operación del sistema.El funcionamiento del proyecto fue posible tras ejecutar labores especializadas de mantenimiento y optimización en las líneas de conducción San Juan y Ranchería. Las intervenciones incluyeron la recuperación de componentes esenciales de la infraestructura hidráulica, permitiendo restablecer condiciones adecuadas para su operación y mejorar la seguridad, estabilidad y confiabilidad del servicio.Además de ampliar la disponibilidad de agua para las comunidades, la obra fortalece la capacidad operativa de los distritos de riego Ranchería y San Juan del Cesar, una infraestructura clave para respaldar el desarrollo de la actividad agropecuaria en la región.Productividad rural y actividades vinculadas al campoLa ADR indicó que el proyecto permitirá atender más de 18.500 hectáreas de producción agrícola, favoreciendo la productividad rural y brindando mejores condiciones para el desarrollo de actividades vinculadas al campo. El fortalecimiento de los sistemas de riego busca aportar al incremento de la seguridad alimentaria y generar nuevas oportunidades para los productores del departamento.Durante la entrega oficial, el presidente de la Agencia de Desarrollo Rural, César Pachón, señaló que la entrada en funcionamiento del sistema refleja el avance de las iniciativas orientadas a reducir brechas históricas relacionadas con el acceso al agua y al desarrollo rural.“El agua no puede quedarse represada ni ser una promesa. Tiene que llegar a los hogares, sostener los cultivos y convertirse en bienestar para las comunidades. Hoy estamos demostrando que el Proyecto Río Ranchería cumple su propósito: llevar agua para la gente y para la vida”, afirmó el funcionario durante el acto de entrega.Con este avance, la Agencia de Desarrollo Rural continúa la ejecución de proyectos orientados al fortalecimiento de la seguridad hídrica y al desarrollo productivo del territorio. La infraestructura puesta en servicio busca responder tanto a las necesidades de abastecimiento de las comunidades como al impulso de la actividad agropecuaria, consolidando al Proyecto Multipropósito Río Ranchería como una de las iniciativas estratégicas para el desarrollo integral de La Guajira.