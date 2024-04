Reconocida influencer casi pierde sus pies en pleno reto viral: “Tenía mucho miedo”

En redes sociales, la búsqueda de la fama, en muchas ocasiones, lleva a los influencers a realizar actos arriesgados en busca de seguidores y "me gusta". Esta vez, una reconocida influencer brasileña, conocida como 'Mc Thammy', estuvo al borde de perder sus pies en un desafiante reto viral.

Junto con otros dos creadores de contenido, Thammy se sometió a un desafío que consistía en mantener los pies sumergidos en canecas llenas de hielo con sal durante 15 minutos. El objetivo era resistir el frío extremo, pero desconocían los riesgos que esto implicaba para su salud.



Durante el reto, Thammy experimentó una pérdida de sensibilidad en sus piernas debido al frío intenso. Aunque logró completar el desafío, al sacar los pies del hielo, experimentó un dolor insoportable y descubrió que tres de sus dedos estaban oscuros, indicando una falta de circulación sanguínea.

“Cuando saqué el pie del hielo, sentí un dolor que nunca antes había sentido. Definitivamente fue el dolor más grande que he sentido en mi vida. Mi pie tenía tres dedos oscuros, como si no hubiera circulación sanguínea y parecía como si estuviera congelado, no se movía, ni siquiera podía salir del cubo”, contó la joven.

La influencer fue trasladada de inmediato al hospital, donde los médicos advirtieron que si hubiera dejado sus pies sumergidos por más tiempo, podría haber perdido los dedos o incluso los pies. Esta experiencia la llevó a reflexionar sobre los peligros de poner en riesgo la salud por la búsqueda de la popularidad en las redes sociales.

En varias ocasiones se han visto casos similares donde influencers están dispuestos a someterse a desafíos extremos con tal de aumentar sus seguidores, incluso participando en peligrosos reality shows organizados por otros creadores de contenido.

Thammy señaló, después del incidente, que ningún valor monetario justifica poner en peligro la propia integridad física. Mensaje que compartió con sus seguidores.