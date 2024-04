Influecer Lorena Arce negó que video de acoso sea falso: "Jamás jugaría con algo así"

A través de sus redes sociales la reconocida deportista Lorena Arce publicó un video en el que denunciaba que fue víctima de acoso sexualmientras estaba en medio de su rutina con bicicleta. "Tengo miedo de salir a montar bicicleta", escribió la influencer.

Sin embargo, en las últimas horas también por redes sociales varios usuarios aseguran que todo se trató de una estrategia para "conseguir seguidores". Así lo dijo una cuenta en 'X' que se dedica a compartir denuncias y que recibió una comunicación del equipo de la joven para que bajara el video de la denuncia de Arce que ellos habían reposteado.

"¡Todo fue un montaje! Hace unos días compartimos un caso de supuesto acoso sexual contra la influenciadora Lorena Arce. Sin embargo, todo habría sido un montaje del equipo de trabajo de la joven para generar vistas y monetización en su canales de Facebook y YouTube", señaló esa cuenta.

Lorena Arce aseguró desde el principio que el caso sí ocurrió

Lorena compartió el video donde narró su frustración, miedo y preocupación tras vivir una situación de acoso. En la grabación, mostró algunos momentos en los que logró filmar al hombre que la estaba acosando, llegando incluso a captar un fragmento en el que el individuo se encontraba masturbándose. Entre lágrimas, Lorena exclamó: "Dios, ayúdame señor", mientras intentaba huir desesperadamente.

Publicidad

La carretera por la que transitaba no era muy concurrida y Lorena estaba sola. Cuando el hombre se acercó, le preguntó si estaba sola, a lo que ella respondió que no, que estaba acompañada por un grupo grande. Ante esta respuesta, el hombre se retiró, pero su actitud morbosa alertó a Lorena.

A medida que avanzaba, el entorno se volvía cada vez más desolado, aumentando el miedo de Lorena después del extraño encuentro. Temía que el hombre estuviera armado y pudiera hacerle daño. Además, al encontrarse en una zona sin señal, decidió sacar su celular y comenzar a grabar como medida de seguridad.

Publicidad

Pese a que la denuncia quedó en video, ella aclaró que esto no pasó en Colombia y que además no jugaría con un caso tan delicado. "Este video es la continuación de un video anterior donde cuento que estaba en una carrera de ciclismo en otro país. República Dominicana. Esto no me sucedió en Colombia, la ruta no la elegí yo sino el evento", fue lo primero que aclaró.

Y agregó: "JAMAS jugaría con algo tan delicado, que triste que hayan personas que quieran invalidar estos casos. Ojalá se le cure ese corazón podrido".

¿Dónde denunciar violencia sexual o intrafamiliar en Colombia?