Las imágenes son fundamentales en la construcción de memoria histórica: fotógrafo Federico Ríos

Las imágenes tienen un poder indiscutible a la hora de construir la memoria histórica de un país y así lo destacó el reconocido fotógrafo y documentalista colombiano Federico Ríos, quien en diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, habló sobre la importancia de las fotos en la sociedad actual y el impacto que tienen.

En su experiencia, Ríos explicó que las imágenes son fundamentales “para corroborar los hechos del pasado”, tanto a nivel nacional como internacional. Sin embargo, en Colombia, dijo, ha existido una falta de cuidado y valoración de los archivos fotográficos, lo que ha llevado a que muchas fotografías importantes queden en el olvido.

“Las imágenes son fundamentales en la construcción de la memoria histórica. La memoria histórica visual es muy importante, no solamente como archivo, sino para poder corroborar los hechos del pasado, tanto en Gaza como en la situación entre Ucrania y Rusia, en Colombia en este momento hay grandes fotógrafos colombianos que tienen sus archivos casi echados al olvido y no hemos sido los colombianos lo suficiente juiciosos para rescatar, exponer, publicar y revisarlos”, indicó.

También abordó el tema de las imágenes generadas por inteligencia artificial, destacando que es fundamental dejar de utilizar este tipo para emular la realidad. En su opinión, es necesario que los medios de comunicación y los políticos dejen de utilizar imágenes de inteligencia artificial porque se puede generar un engaño. Por eso, insistió en la importancia de utilizar imágenes reales y de calidad para informar de manera veraz.

“Por ejemplo, lo importante que sería poder regresar a ver las fotos de lo que sucedió en el Caguán y hubo muchísimos fotógrafos colombianos y extranjeros documentando toda esta situación, pero no hay una memoria histórica visual activa. De eso no lo tenemos a la mano, no está expuesto en las bibliotecas ni en las galerías ni de Bogotá, ni en ningún otro lado del país. Mire, por ejemplo, lo que está pasando ahora con las fake news, con las imágenes creadas por inteligencia artificial”.

En cuanto a la exposición en la que participa, mencionó que busca contribuir a la memoria histórica de Colombia a través de sus fotografías. En su proyecto llamado 'Verde', fotografió a las Farc durante 10 años, mostrando diferentes aspectos de la vida de los guerrilleros. Así, también recalcó la importancia de rescatar la memoria visual histórica del país.