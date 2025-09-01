Anla aprobó licencia para planta de tratamiento de aguas residuales en Bucaramanga

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) aprobó la licencia que permite iniciar la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Río de Oro, para el área metropolitana de Bucaramanga.

El proyecto, liderado por la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander (Empas), busca dar solución al vertimiento de aguas sin tratamiento al río de Oro y a varias quebradas de Bucaramanga y Girón.

La planta estará ubicada en Girón, en un terreno de 38 hectáreas, y contará con capacidad para tratar hasta 2.000 litros por segundo, volumen equivalente al de 70 piscinas olímpicas al día. De acuerdo con Empas, beneficiará directamente a más de un millón de habitantes.

Además de sanear las aguas residuales, el sistema incorporará tecnología de lodos activados en procesos aeróbicos con un bajo impacto en olores. La obra también aprovechará los subproductos generados para producir energía.

La inversión total supera los 1,3 billones de pesos y será ejecutada en dos etapas: “la primera, con recursos cercanos a los 600 mil millones y un plazo de cuatro años; y la segunda, proyectada a diez años, con la meta de cubrir el 100% del tratamiento de aguas urbanas en Bucaramanga y Girón”, explicó la Empas.

El director de la CDMB, Juan Carlos Reyes Nova, explicó que el proceso requirió no solo el aval de la ANLA, sino también el concepto técnico de la Aeronáutica Civil, dado que la planta se construirá cerca del cono de aproximación de los vuelos que llegan a la ciudad.

“Hoy tenemos una buena noticia: el proyecto cuenta con todos los permisos necesarios y podrá avanzar en beneficio de la región”, aseguró.

El gerente de Empas, César Camilo Hernández, recalcó que esta iniciativa es el resultado de más de 20 años de estudios y trámites.

“Con la PTAR Río de Oro estamos dando un paso histórico para mejorar la calidad de nuestros ríos, proteger la salud pública y aportar al desarrollo sostenible de Santander”, afirmó.