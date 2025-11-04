En vivo
Blu Radio  / Nación  / Más de 5 millones de colombianos no tienen acceso al agua potable

Más de 5 millones de colombianos no tienen acceso al agua potable

Entre 2020 y el primer semestre de 2025, la contraloría encontró 443.232 millones en hallazgos fiscales, en medio de auditorías al Sistema General de Participaciones, los Planes Departamentales de Agua y el Sistema General de Regalías.

