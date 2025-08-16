Piden garantías de agua potable en Galapa, Atlántico: comunidad amenaza con hacer protestas

Dos comunicados emitidos por la subsecretaría de salud pública del Atlántico hoy mantienen confundidos y al borde de nuevas protestas a los residentes de la urbanización Villa Olímpica, en Galapa, donde hasta hace solo un par de semanas volvieron a tener acceso a su servicio de agua, luego de más de nueve días sin el acueducto.

La subsecretaría de salud pública emitió una primera información en la que afirmaban que “las muestras analizadas (en la red de distribución) arrojaron resultados por fuera de los límites establecidos para las características fisicoquímicas de turbiedad y cloro residual libre”.

“La superación de los valores máximos aceptables de turbiedad, junto con el incumplimiento de la concentración mínima permisible de cloro residual libre en el agua, ubica el resultado en un nivel de riesgo “ALTO”. En consecuencia, se concluye que el agua no es apta para consumo humano. Los resultados se notifican conforme a lo establecido en el Cuadro Nº 7 de la Resolución 2115 de 2007, que define los niveles de riesgo según las características de calidad del agua para consumo humano”, se puede leer en dicha misiva.

Sin embargo, esta misma dependencia sacó otra comunicación en la que apunta que el agua ya estaba apta para el consumo humano, lo que causó escepticismo en la comunidad.

“De acuerdo con los resultados obtenidos, se concluye que el agua es apta para el consumo humano conforme a lo establecido en el cuadro Cuadro Nº 7 de la Resolución 2115 de 2007”, se puede leer en la segunda comunicación.

Agua Foto: Pexels

“La Subsecretaría de Salud Pública concluyó que, con base en estos resultados, el agua es apta para consumo humano. Como parte del ejercicio de vigilancia sanitaria, la autoridad departamental reiteró que continuará realizando muestreos representativos en las redes de distribución del municipio de Galapa para garantizar un monitoreo permanente de la calidad del agua. Desde esta administración reiteramos nuestro compromiso con la salud pública y la transparencia informativa”, apoyó la Alcaldía de Galapa.

Publicidad

Estas recientes informaciones van en contra del testimonio de la comunidad en este sector, quienes alegan que hay vecinos que no se han sentido bien. Por lo menos, así fue dicho por Alexander Aguilar, un líder comunal de la zona.

“No creemos en este último informe. Hay gente que tiene malestares estomacales, otros problemas en la piel y eso tiene que ver con la mala calidad del agua, sumada a la confusión que tenemos hoy los habitantes de la urbanización Villa Olímpica. No creemos en el segundo informe. Estamos organizando una marcha pacífica para pedir el agua potable”, afirmó a Blu Radio.

Desde la población esperan una respuesta más clara de las autoridades, aunque de no ser así tampoco descartan levantar un bloqueo de la vía Cordialidad, la cual conecta a Barranquilla con Cartagena.