Los Tigres del Norte regresan por lo alto a El Campín: "Colombia es nuestra segunda casa"

Los Tigres del Norte regresan por lo alto a El Campín: "Colombia es nuestra segunda casa"

La icónica banda mexicana se prepara para un show inolvidable en Bogotá en 2026, destacando la conexión cultural entre México y Colombia.

