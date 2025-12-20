Los Tigres del Norte regresan por lo alto a El Campín: "Colombia es nuestra segunda casa"

Desde 1968 en Sinaloa, México, apareció una de las bandas más iconicas del regional mexicano que ha transcendido su música en toda Latinoamérica. Los Tigres del Norte le han dado vida a canciones como "Ni Parientes Somos", "La Mesa del Rincón", "La Puerta Negra", "Pedro y Pablo", entre otras, que han conectado con miles de personas en Colombia.

Ahora, la leyenda viva de la música norteña: Los Tigres del Norte, volverán a rugir en Colombia con una cita histórica con su regreso al estadio El Campín en 2026. En entrevista con Blu Radio, la agrupación mexicana compartió su emoción por volver al emblemático escenario bogotano, reafirmando los lazos culturales que unen a México y Colombia.

Los Tigres del Norte recibieron homenaje en Bogotá // Foto: suministrada

El Campín, una casa para Los Tigres

Durante la entrevista, la agrupación expresó el profundo significado que tiene presentarse en El Campín, uno de los escenarios más emblemáticos de América Latina. “Estamos muy contentos, significa mucho para nosotros poder regresar al Campín. Ya estuvimos hace algún tiempo ahí, pero ahora regresamos Los Tigres del Norte con nueva música”, afirmó uno de los integrantes, destacando que esta presentación será una verdadera celebración con el público colombiano.

Para Los Tigres del Norte, Colombia ha sido un pilar fundamental en su trayectoria internacional. “Durante muchos años, Colombia ha catapultado a Los Tigres del Norte a muchos otros países de Latinoamérica. Este país lo consideramos como nuestra segunda casa”, dijeron.



La cita está pactada para el 7 de noviembre de 2026, una fecha que, según los miembros de la agrupación, estará llena de sorpresas y estrenos. “Estamos preparando algo muy bonito. Vamos a tener canciones nuevas, vamos a tener muchas sorpresas que se van a dar para ese momento”, adelantaron, con la promesa de entregar un espectáculo inolvidable.

Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá // Foto: X @CarlosFGalan

Precios de Los Tigres del Norte en Bogotá

Palco Hospitality: $14.900.000 / $19.900.000

$14.900.000 / $19.900.000 Palco Jefe de Jefes: $8.900.000 / $10.900.000

$8.900.000 / $10.900.000 Palco La Banda del Carro Rojo: $6.900.000 / $8.490.000

$6.900.000 / $8.490.000 Palco Ni Parientes Somos: $5.900.000 / $6.900.000

$5.900.000 / $6.900.000 Palco Reina del Sur: $4.900.000 / $5.900.000

$4.900.000 / $5.900.000 Palco Golpes en el Corazón: $3.900.000 / $4.890.000

$3.900.000 / $4.890.000 Palco Pedro y Pablo: $2.900.000 / $3.490.000

$2.900.000 / $3.490.000 Palco La Mesa del Rincón: $1.900.000 / $2.375.000

$1.900.000 / $2.375.000 Palco Señor Locutor: $900.000 / $1.125.000

$900.000 / $1.125.000 Occidental Baja: $225.000 / $280.000

$225.000 / $280.000 Occidental Alta: $195.000 / $240.000

$195.000 / $240.000 Occidental Alta VIP: $210.000 / $262.500

$210.000 / $262.500 Oriental Baja: $149.000 / $179.000

$149.000 / $179.000 Oriental Alta: $129.000 / $149.000

$129.000 / $149.000 Norte Alta: $119.000 / $139.000

$119.000 / $139.000 Gramilla: $89.000 / $109.000

Colombia, la segunda casa

La banda llenó de elogios al público colombiano, que ha sido clave en su internacionalización. “El público colombiano siempre es muy alegre, grita, avienta la cerveza para arriba, le gusta tomar, pide canciones, baila. Desde la primera vez que vinimos nos han demostrado un cariño muy grande”, destacaron.

Además, revelaron que no tienen una ciudad favorita, porque: “Colombia entera es una maravilla del mundo (...) Hasta las carreteras, cuando vas por ahí, hay paisajes muy bonitos, restaurantes en la orilla... aquí encuentras de todo", expresaron.

Publicidad

El regreso de la banda al Campín se enmarca en un momento de auge global para la música mexicana: “México está mucho más presente en la música, llenando estadios. Todos los artistas están en las principales listas, y nosotros llevamos décadas poniéndolos a cantar”.