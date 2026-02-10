Sociedad Hidroituango calificó como “desinformadas” las acusaciones de Petro por inundaciones

Otra nueva salida en falso del presidente Gustavo Petro en relación con la central Hidroituango volvió a generar polémica en varios sectores en medio del complejo panorama que atraviesan varias zonas del país, en especial el Urabá y la Costa Caribe, por cuenta de los estragos que han generado las lluvias.

Todo comenzó, como casi siempre es habitual, a través de la cuenta en X del presidente, donde indicó que las graves emergencias que hoy atraviesan departamentos como Córdoba, Chocó, Sucre y Bolívar tiene como orígen los altos niveles de embalses de las hidroeléctricas de Urrá e Hidroituango, en esta última donde hoy operan cuatro de las ocho turbinas con las que contará la central.

El mensaje del presidente generó rechazo en diferentes sectores, pero al mismo tiempo motivó el pronunciamiento de los implicados en las afirmaciones, con el fin de evitar generar desinformación y sobre todo alarmas innecesarias en las comunidades aguas abajo de las presas.

La Sociedad Hidroituango, propietaria de la megaobra, a través de un comunicado se pronunció y calificó como “desinformadas” las declaraciones del mandatario.



Alejandro Arbeláez, gerente general de la Sociedad, indicó que el megaproyecto cuenta con múltiples herramientos para poder prevenir emergencias.

"Ejerce una función permanente de seguimiento y supervisión, Hidroituango cuenta con más de 3.600 instrumentos de monitoreo que permiten, entre otros controles, anticipar el comportamiento del Cauca con más de 30 horas de de antelación", explicó Arbaláez.

Otro de quien no se hizo esperar la respuesta fue de parte de EPM, donde su gerente Jhon Maya entregó un parte de tranquilidad e indicó que hoy la operación en la central en el Norte de Antioquia es normal como en cada temporada de lluvias.

"En este momento, la situación en Hidroituango es normal, absolutamente normal, no hemos tenido ninguna señal que nos haga pensar que debemos tener una actuación muy distinta a la normalidad que tenemos en la operación del envase", manifestó Maya.

El directivo detalló que la capacidad máxima de retención de la megaobra es de unos 21.000 metros cúbicos de agua por segundo y hoy apenas sobrepasa los 700 metros cúbicos, mientras que la cota máxima del embalse es de 420 metros y está cercana a los 409 metros por lo que la maniobrabilidad, aseguró Maya, es amplia y dentro de los parámetros normales.

Incluso, se atrevió a indicar que la misma presa se ha encargado de generar seguridad para poblaciones aguas abajo como Caucasia con la regulación del caudal en el río Cauca.

"El vertimiento, el agua que sale de la central hidroeléctrica Ituango no tiene nada que ver con las inundaciones. Al contrario, por existir esta central, estamos regulando el agua que va en este Cauca medio y ha evitado que existan esas inundaciones en estos municipios o en estos territorios", insistió el gerente de EPM.

En este mismo sentido, se pronunció el alcalde Federico Gutiérrez, presidente de la Junta Directiva de EPM, quien nuevamente cuestionó el papel del Gobierno nacional para atender las emergencias por las lluvias que ya dejan unas 69.000 familias afectadas en todo el país.

"Lo que ha significado la presa es minimizar los riesgos para las comunidades agua abajo. Pregunte, por ejemplo, en Caucasia por qué ya no se inundan tanto, porque hay regulación de caudal desde la parte de arriba. Pero lo único que le ocurre a un presidente como este, que no está en los territorios, que no está del lado de la gente, es salir siempre a buscar a quien echa de la culpa, cuando quien no ha actuado es el Gobierno nacional", aseguró el mandatario.