En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencias por lluvias
Juliana Guerrero
Juan Pablo Guanipa
Bad Bunny

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / “No es verdad”: EPM desmintió acusaciones de que Hidroituango tenga relación con inundaciones

“No es verdad”: EPM desmintió acusaciones de que Hidroituango tenga relación con inundaciones

Para entender lo que pasa en Hidroituango hay que mencionar que la capacidad máxima de retención es de 21.000 metros cúbicos por segundo y hoy apenas sobrepasa los 700 metros cúbicos por segundo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad