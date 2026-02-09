“No es verdad”: EPM desmintió acusaciones de que Hidroituango tenga relación con inundaciones

En medio de las críticas que le ha hecho el presidente de Colombia, Gustavo Petro, al manejo de Empresas Públicas de Medellín y de quienes aseguró que, “dejaron llenar Hidroituango por simple codicia”, alegando que la crisis por inundaciones se pudo generar por lo que ocurre tanto en el municipio de Ituango como en la Hidroeléctrica Urrá, EPM volvió a responder.

Aunque EPM ya había salido al paso a los rumores fue el mismo gerente Jhon Maya quien con vehemencia explicó que hoy Hidroituango funciona con normalidad y que nada tienen que ver las inundaciones del Urabá antioqueño y el departamento de Córdoba con el megaproyecto.

"A raíz de esos trinos, de esos de información que ha salido, una de las razones que exponían en términos de esas inundaciones es por el vertimiento de Hidroituango, eso no es verdad. Las condiciones que tenemos hoy en Hidroituango es de un vertimiento normal en una época de invierno", aseguró Maya,

Ante los señalamientos hechos por el presidente de la República, Empresas Públicas de Medellín explicó que, por ejemplo, en El Peñol se puede desocupar el agua en aproximadamente 10 meses, mientras que en Hidroituango basta una semana para desocuparse por completo, por lo que afirman es errático asegurar que el megaproyecto está guardado agua como insistió el mandatario.



Por su parte, EPM indicó que tan regular es la operación en Hidroituango que a la fecha no se han reportado inundaciones en las comunidades aguas abajo como, por ejemplo, en Caucasia donde a pesar de las fuertes lluvias aún no se han reportado emergencias.

Finalmente para entender lo que pasa en Hidroituango hay que mencionar que la capacidad máxima de retención es de 21.000 metros cúbicos por segundo y hoy apenas sobrepasa los 700 metros cúbicos por segundo, mientras que la cota máxima es de 420 metros y que hoy se está cercana a los 409 metros por lo que la maniobrabilidad, asegura EPM, es amplia y dentro de los parámetros normales.