En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Abelardo De La Espriella se posesiona como presidente
Cali
Ataque Teruel
Epa Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Hidroituango

Hidroituango

Vía al Aro en Ituango
Antioquia

Invías ya adjudicó contrato por más de 49.600 millones para vía al corregimiento El Aro en Ituango

PORCE III- EPM.jpg
Antioquia

Siguen alertas por Fenómeno de El Niño: EPM advierte déficit equivalente a planta de 700 megavatios

Visita de Procuraduría a Hidroituango.jpg
Antioquia

Por séptima vez, Procuraduría visitó Hidroituango para hacer seguimiento a gestión del riesgo

¿Cómo ver en tiempo real el consumo de energía?
Antioquia

Gobernación de Antioquia también pide analizar el uso de la ‘Hora Gaviria’ para evitar apagón

Hidroituango.jpg
Antioquia

Contraloría inició indagación por detrimento patrimonial en selección de contratista de Hidroituango

energía-luz-torre-ifimage.jpg
Nación

Así funcionaría la nueva ‘hora Gaviria’ que propone Hidroituango: “Anticipémonos a un apagón”

¿Cómo ver en tiempo real el consumo de energía?
Antioquia

Proponen revivir la Hora Gaviria por fenómeno de El Niño y deudas del sector energético

hidroituango-foto-epm.jpg
Antioquia

Contraloría de Antioquia advirtió millonario detrimento por cambio de contratistas en Hidroituango

Hidroituango.jpg
Antioquia

Hidroituango repartirá nuevos dividendos en septiembre: transferencias ya superan $1 billón

john maya gerente de EPM
Antioquia

Hidroituango sí logrará alcanzar cota 420 en septiembre, antes de fenómeno del Niño: gerente de EPM

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad