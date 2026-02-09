En vivo
Deuda millonaria de la Nueva EPS tiene en riesgo a 3.000 pacientes oncológicos en Cali

Se agrava la crisis para estos pacientes tras la suspensión de servicios a usuarios de la Nueva EPS en algunas instituciones de salud, como la Clínica Nuestra Señora de los Remedios de Cali.

Pacientes en Cali en vilo por suspensión de servicios de la Nueva EPS.
Pacientes en Cali en vilo por suspensión de servicios de la Nueva EPS.
Suministrada por la red pública de salud del Valle.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de feb, 2026

