Triplete de Luis Díaz: 9 de febrero de 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este lunes, 9 de febrero de 2026:



Luis Díaz marcó triplete para Bayern Múnich y generó reacciones, incluyendo la de su técnico, Kompany. Además, se recordó cuando James Rodríguez firmó un triplete en la victoria contra Mainz.

Kevin Castaño fue silbado en la goleada sufrida por River; no fue titular y cada intervención fue rechazada por la hinchada. Edwin Cetré será jugador de Boca esta tarde y podría superar la revisión médica.

Escuche el programa completo aquí: