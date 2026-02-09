Triplete de Luis Díaz: 9 de febrero de 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este lunes, 9 de febrero de 2026:
- Luis Díaz marcó triplete para Bayern Múnich y generó reacciones, incluyendo la de su técnico, Kompany. Además, se recordó cuando James Rodríguez firmó un triplete en la victoria contra Mainz.
- Álvaro Montero fue figura en el triunfo de Vélez Sarsfield frente a Boca Juniors.
- Jhon Lucumí regresó tras lesión, fue titular todo el partido y su equipo cayó en el último minuto ante Parma.
- Kevin Castaño fue silbado en la goleada sufrida por River; no fue titular y cada intervención fue rechazada por la hinchada.
- Edwin Cetré será jugador de Boca esta tarde y podría superar la revisión médica.
