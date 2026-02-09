Ni salud ni trabajo, este fue el tema más hablado del debate de la Gran Consulta por Colombia

Finalmente, se llevó a cabo el primer debate de los precandidatos de la Gran Consulta por Colombia este lunes, 9 de febrero de 2026, en Noticias Caracol; allí, Paloma Valencia, Mauricio Cárdenas, Juan Manuel Galán, Juan Daniel Oviedo y Juan Carlos Pinzón expusieron sus ideas a los colombianos para ser elegidos el 8 de marzo para la carrera a la presidencia.

De acuerdo por un análisis realizado por Noticias Caracol, de la mano de la inteligencia artificial, ni salud ni trabajo fueron los temas más hablados, sino que la palabra que más se debatió fue ‘gobierno’ y en 20 oportunidad la usaron para referirse a la administración actual del presidente Gustavo Petro.

De acuerdo con el analista político Gabriel Cifuentes, son “pocas menciones” para un debate de hora y media de duración, que, además, sirvió conectó a la audiencia al ver que más allá de una crítica al Gobierno actual fue una conversación de propuestas que era lo que más se necesitaba.

Referencia elecciones. Foto: ImageFx

Estas fueron las palabras y temas más mencionados en el debate

Gobierno. Seguridad. Cambio. Salario y trabajo. Unir y diferencia.

Estas palabras fueron las más usadas para tratar temas de gran interés público, según Cifuentes. Según la IA, existe cierta relación en estos y todo va de la mano a los siguientes puntos:



Rechazo al modelo de estado intervencionista.

Oposición a la paz total.

El ministro de Defensa no deber ser un militar activo.

Salario y trabajo.

Apertura a la inversión china.

Los precandidatos de la Gran Consulta por Colombia buscarán, según Cifuentes, en hacer un trabajo profundo para mejorar la seguridad y trabajo de relaciones internacionales, además de alternativas para fortalecer la economía del país y potenciar la educación nacional desde reformas estructurales.



Durante el debate cada uno expuso el porqué deben votar por ellos y qué traerán para Colombia en caso de ser elegidos. Conozca a profundidad el análisis de los temas tratados con expertos de Noticias Caracol aquí: