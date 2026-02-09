En vivo
EE. UU. y Colombia incautan submarino con 10 toneladas de cocaína: cuatro personas arrestadas

EE. UU. y Colombia incautan submarino con 10 toneladas de cocaína: cuatro personas arrestadas

Esto sucede una semana después de la visita oficial del presidente Petro a su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca, en un intento por recomponer la relación bilateral.

Por: EFE
Actualizado: 9 de feb, 2026

