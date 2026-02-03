Destruyen laboratorio de coca que producía 400 kilos mensuales en Santander

Un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína, con capacidad para producir hasta 400 kilos mensuales del estupefaciente, fue ubicado y destruido en zona rural ubicada entre los municipios de Cáchira y Rionegro, en límites entre Norte de Santander y Santander.

El complejo ilegal, que pertenecería al grupo armado organizado Conquistadores de la Sierra, estaba completamente acondicionado para la producción a gran escala y, según las autoridades, generaba ganancias ilegales superiores a los $2.000 millones mensuales.

En el lugar fueron encontrados 25 kilogramos de cocaína listos para su distribución, así como más de 900 galones de insumos líquidos y 500 kilogramos de insumos sólidos utilizados en el procesamiento del alcaloide. Además, se hallaron y destruyeron prensas hidráulicas, hornos microondas, transformadores de energía y dos “marcianos” de 150 galones, evidenciando el nivel de sofisticación de la estructura criminal.

El coronel Gerson Iván Molina Cortés, comandante de la Quinta Brigada del Ejército, explicó que el operativo representa un golpe directo a las finanzas del grupo armado.



“Este laboratorio tenía la capacidad de producir 400 kilos de clorhidrato de cocaína, avaluados en más de 2.000 millones de pesos. Con su destrucción evitamos que estos recursos sigan financiando el fortalecimiento de esta organización ilegal”, señaló el oficial.

Las autoridades indicaron que el hallazgo del laboratorio fue posible por el trabajo investigativo Gaula Militar Chicamocha y la Policía de Santander, en una zona donde estas estructuras buscan mantenerse activas a través del narcotráfico.