Cuatro hombres capturados en Medellín por tráfico de estupefacientes

La comercialización de sustancias psicoactivas sigue siendo una problemática que las autoridades atacan constantemente a través de sus operativos de allanamiento y control en los barrios de la capital antioqueña. Dos operativos de esta índole permitieron desarticular una banda dedicada a esta actividad.

Los hechos ocurrieron exactamente en el barrio la Francia, en la comuna dos de Medellín, allí uniformados de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá en coordinación de la Fiscalía General de la Nación, capturaron en flagrancia a cuatro hombres que comercializaban estupefacientes a plena luz del día.

Los capturados pertenecen al grupo de delincuencia organizada Los Triana, y utilizaban viviendas del sector para almacenar, dosificar y distribuir base de coca. Además, uno de los puntos fijos de expendio era cerca de la institución educativa Pablo Neruda, ubicado en la zona céntrica del barrio y cercano a las residencias.

Así lo detalló el brigadier general William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.



“De acuerdo con las investigaciones, los capturados se dedicaban a la comercialización de estupefacientes en el sector La Francia, afectando de manera directa entornos escolares. Se estableció, además, que este grupo delincuencial obtenía rentas ilícitas cercanas a los diez millones de pesos diarios".

De acuerdo con el informe entregado por las autoridades, durante los procedimientos a estos sujetos les fueron incautados 4.200 gramos de base de coca, acompañados de elementos utilizados para la dosificación de estas sustancias.

Los cuatro capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía para la continuidad del proceso investigativo y ahora tendrán que responder ante las autoridades por los delitos de fabricación, porte y tráfico de estupefacientes.