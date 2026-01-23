Así será la rotación del pico y placa en Valle de Aburrá para el primer semestre de 2026

Ya se conoce nueva rotación del pico y placa en Medellín y el Valle de Aburrá para el primer semestre de 2026. Empezará a regir desde el próximo 2 de febrero con una semana pedagógica.

Autoridades de movilidad en el Valle de Aburrá revelaron cómo se rotará la medida de pico y placa durante al menos los próximos seis meses para los 10 municipios de la subregión incluyendo el distrito de Medellín.

La nueva disposición, producto de un estudio técnico de acuerdo al número de registros y vehículos activos, seguirá teniendo como base el último dígito de la placa para carros particulares, mientras que para las motocicletas de dos y cuatro tiempos se determina por el primer dígito de la placa. De igual manera seguirá rigiendo de manera continua entre las 5:00 de la mañana y las 8:00 de la noche.

Con la medida se busca sacar cerca de 200.000 vehículos diariamente de circulación en la subregión, a pesar de la identificación de una saturación en la vías de entre el 100 y el 170%.



#Atención Así será la rotación del pico y placa en #Medellín y el Valle de Aburrá para el primer semestre de 2026. Empezará a regir desde el próximo 2 de febrero con una semana pedagógica. #MañanasBLU

Lunes: 1 y 7

Martes: 0 y 3

Miércoles: 4 y 6

Jueves: 5 y 9

Viernes: 2 y 8

“Esa rotación de carácter técnico tiene un modelo de probabilidades y estadístico que lo que asegura es que las personas no repitan número con el semestre inmediatamente anterior y asigna número dependiendo de cuáles han sido los números que han tenido pipí y placa en determinado día en los últimos en los últimos dos años es decir en los últimos cuatro semestres", indicó el alcalde Federico Gutiérrez.

La nueva rotación iniciará desde el próximo lunes 2 de febrero con una semana pedagógica que irá hasta el 09 de febrero, es decir, sin comparendo pero con la obligación de realizar un curso, de la siguiente manera:

Continuarán como vías exentas de la medida la avenida Regional y la autopista Sur, excepto en los municipios de Itagüí, según las autoridades para reducir la accidentalidad, y en el municipio de Bello con el fin de descongestionar la glorieta de Niquía.