Ataque con granada Bogotá
Aranceles de Ecuador
DEA y Fiscalía
Concierto Bad Bunny

Antioquia  / Así será la rotación del pico y placa en Valle de Aburrá para el primer semestre de 2026

Así será la rotación del pico y placa en Valle de Aburrá para el primer semestre de 2026

Empezará a regir desde el próximo lunes 2 de febrero con una semana pedagógica y, posteriormente, será sancionatoria.

