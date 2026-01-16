Caos vehicular en el Sur del Valle de Aburrá: fallas en un puente generaron gigantesco trancón

Enormes filas de carros y motos se vieron por varias horas en la entrada al corregimiento San Antonio de Prado de Medellín, que con una población de 200.000 habitantes generó un colapso total en la movilidad de los municipios vecinos de Itagüí y La Estrella por el daño en el puente La Limona que provocó que miles de vehículos tuviera que ir por una sola vía.

Lo que ocurrió fue una falla de un tubo de EPM que generó la pérdida parcial de la banca, por lo que la Alcaldía de Itagüí decidió cerrar el paso vehicular porque el daño pone en riesgo la estabilidad de la vía porque se estima pasan diariamente más de 20.000 vehículos.

Sin embargo, lo más preocupante fue que la zona colapsó por completo y miles de personas quedaron atrapadas en el trancón durante varias horas sin poder hacer nada, debido a las estrechas calles que hay en el acceso al corregimiento.

"Habían alrededor de cinco o seis filas en direcciones diferentes. Pues como que todo era un caos en ese momento. Llevo por aquí más o menos dos horas en este taco, imposible pasar. Totalmente quieto la movilidad, totalmente colapsado", aseguraron varios ciudadanos.



Por ahora, Empresas Públicas de Medellín anunció que realizará los estudios pertinentes para determinar con exactitud qué pasó con la tubería y cuáles serían las labores necesarias para superar la contingencia que tiene preocupados a miles de familias por las pocas alternativas de movilidad que hay en el sector.

Bernardo Mejía, director administrativo de Gestión del Riesgo de Itagüí, explicó que las autoridades locales decidieron tomar la medida para evitar una tragedia debido al alto flujo vehicular que pasa por el puente La Limona.

"La dirección administrativa de gestión del riesgo y la alcaldía de Itagüí darán un cierre definitivo de toda la calzada del puente por el principio de precaución de la ley 1523 de gestión del riesgo", apuntó.

Desde el Sur del Valle de Aburrá invitaron a la ciudadanía a tomar vías alternas para entrar y salir del corregimiento como, por ejemplo, la Carrera 64 o la Calle 31 en dirección a la conexión Chorritos - Bariloche, zona en donde también se reportaron enormes congestiones viales durante la noche de este 15 de enero.

Se espera que en la mañana del 16 de enero y durante los días que dure cerrado el puente La Limona haya una alta carga de flujo vehicular, por lo que los trancones y largas esperas se harían habituales por lo menos hasta que EPM y autoridades locales tomen acciones de mitigación en el punto del daño de la tubería. Por lo pronto, la Secretaría de Movilidad de Medellín indicó que el cierre persiste y que la única vía habilitada para llegar al corregimiento es la nueva.

⛔ A esta hora continua el cierre en la vía vieja de San Antonio de Prado, en la carrera 54F con calle 57 Sur, límite con Itagüí, debido a socavamiento.



El ingreso y la salida del corregimiento se realizan únicamente por la vía nueva. pic.twitter.com/mYtyfTfdfO — Movilidad - Alcaldía de Medellín (@sttmed) January 16, 2026