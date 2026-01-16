En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Caos vehicular en el Sur del Valle de Aburrá: fallas en un puente generaron gigantesco trancón

Caos vehicular en el Sur del Valle de Aburrá: fallas en un puente generaron gigantesco trancón

La ruptura de un tubo provocó el cierre de la vía vieja para entrar al corregimiento San Antonio de Prado de Medellín, en la carrera 54F con calle 57 Sur, límite con Itagüí, debido a socavamiento.

