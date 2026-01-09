Así quedaron definidas las tarifas de buses y el sistema metro para 2026 en el Valle de Aburrá

Tras conocerse la cifra de cierre de la inflación en Colombia durante 2025 y ya teniendo un aumento del 23.7% del salario mínimo para 2026, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá como autoridad de movilidad anunció en las últimas horas el incremento de la tarifa en el transporte público colectivo y masivo en la subregión.

Aunque inicialmente se había proyectado un alza de un 8.7% en los nuevos pasajes, el incremento histórico del salario mínimo obligó a revisar dicha cifra estableciendo un ajuste técnico final que se fijó en un promedio de 11.9% y que empieza a regir desde este sábado 10 de enero.

"La tarifa está afectada por las nóminas de los conductores, por las prestaciones de servicios de quienes hacen los mantenimientos de los vehículos, de quienes los alistan y otra cantidad de insumos que directamente van ligados al salario mínimo. Esta variable macroeconómica afecta directamente la canasta de costos", explicó, Paula Palacio es la directora del Área Metropolitana.

Así las cosas en el caso del transporte masivo, es decir, metro, tranvía, cable y metroplús, el ajuste se definió en un promedio del 12.1% según el perfil del usuario.



En el perfil frecuente el aumento es de 390 pesos, pasando de 3.430 a 3.820; en el perfil Estudiantil quedará en 1.600 pesos; Adulto Mayor en 3.330 pesos y al Al Portador / Eventual en 4.400 pesos.

En cuanto a las rutas integradas, las de Bello, Medellín, Itagüí y La Estrella quedaron en 4.715 pesos, Copacabana en 4.740, Envigado y Sabaneta en 4.765 pesos, Caldas en 4.890 pesos, Girardota en 5.040 y Barbosa en 5.890 pesos.

Por su parte, el aumento para las rutas que conectan los municipios con Medellín oscilará entre 300 y 550, dependiendo de la distancia. La Estrella, Sabaneta, Envigado e Itagüí quedaron en 3.800 pesos; Bello y Copacabana en 3.900; Girardota 4.400; Barbosa 5.350 pesos y Caldas 4.000 pesos.