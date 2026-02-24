En vivo
Alcaldía de Bogotá revela que en las próximas horas habrá capturas por caso Diana Ospina

Alcaldía de Bogotá revela que en las próximas horas habrá capturas por caso Diana Ospina

Uno de los puntos clave abordados en la entrevista fue el avance de la investigación contra la presunta banda que operaría bajo la modalidad de “paseo millonario”, utilizando taxis para interceptar a sus víctimas.

