Alcaldía de Bogotá revela que en las próximas horas habrá capturas por caso Diana Ospina

La Alcaldía de Bogotá confirmó que las capturas contra los responsables del secuestro y robo a Diana Ospina serían inminentes, tras el operativo adelantado por el GAULA de la Policía Metropolitana. Así lo aseguró el secretario de Seguridad, César Restrepo, en entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, donde entregó detalles del caso que mantuvo en vilo a la capital durante más de 40 horas.

Según explicó el funcionario, la desaparición de Ospina fue reportada el domingo hacia las 4:00 de la tarde, momento en que se activaron los protocolos de búsqueda. “Ahí mismo iniciamos la recolección de información y las entrevistas a las personas que tenían datos sobre las últimas horas de ella”, señaló Restrepo.

El trabajo coordinado entre la Secretaría de Seguridad y el GAULA permitió ubicar a la víctima en el borde oriental de Bogotá, en una vía cercana a la salida hacia Choachí, donde fue dejada en libertad tras la presión de las autoridades. “Cerca de las 8:30 o 9 de la noche tuvieron que dejarla en libertad para que se acercara a un CAI donde ella nos pidió que la lleváramos donde su familia porque quería descansar”, detalló el secretario.

Investigación avanza y capturas serían próximas

Uno de los puntos clave abordados en la entrevista fue el avance de la investigación contra la presunta banda que operaría bajo la modalidad de “paseo millonario”, utilizando taxis para interceptar a sus víctimas. Aunque Restrepo evitó confirmar detalles específicos sobre los responsables, fue enfático en que el proceso avanza con celeridad. “Esa información está integrada en la investigación que avanza muy rápidamente y que debemos cuidar con celo para que una vez tengamos las capturas, esas judicializaciones sean efectivas”, afirmó.



Ante la pregunta directa sobre si las detenciones serían inminentes, respondió: “Trabajamos en que sea en el menor tiempo posible”.

Las autoridades analizan material probatorio, incluidos videos de cámaras de seguridad donde se observan vehículos tipo taxi involucrados en el momento en que Ospina fue abordada frente a su residencia.

Diana Ospina Fotos suministradas

Secuestro y no hurto: cambio en la tipificación del delito

El secretario de Seguridad explicó que este tipo de casos ya no son tratados como simples hurtos calificados, sino como secuestro, una decisión adoptada por la administración distrital para endurecer las penas y evitar que los responsables recuperen la libertad fácilmente.

Publicidad

Quitarle la libertad a una persona, así sea por un segundo, la sociedad no debe rebajarlo de que es un secuestro enfatizó Restrepo.

De acuerdo con la versión preliminar, la retención de Diana Ospina habría tenido como objetivo despojarla de sus recursos financieros, sin que mediara inicialmente una exigencia de rescate. “La información inicial parece que es el tema de secuestrar a una persona para quitarle los recursos que tiene en sus cuentas”, indicó.

Este cambio en la clasificación jurídica ha generado un aumento en las estadísticas de secuestro en Bogotá durante 2025, pero, según el funcionario, no implica necesariamente un incremento real del fenómeno. “Nos hemos sincerado frente a este delito. Antes era tipificado como hurto calificado (…) Por eso hay una variación en la estadística y hay una mayor visibilidad del fenómeno”, explicó.

Publicidad

Riesgo en el transporte individual y antecedentes

Durante la entrevista también se abordó la posible relación de este caso con otros episodios similares, como el asesinato del profesor Neil Felipe Cuídez, ocurrido bajo circunstancias relacionadas con un presunto paseo millonario.

Sin establecer conexiones directas, Restrepo reconoció que existe un patrón delictivo que preocupa a las autoridades. “Existe un riesgo real de que criminales se involucren en la red de transporte individual tipo taxi para aprovechar las vulnerabilidades de ciudadanos en la madrugada y, a partir de eso, secuestrarlos con el fin de quitarles sus pertenencias o sus recursos”, advirtió.

El secretario informó que, en lo corrido de la actual administración, cinco estructuras criminales dedicadas a esta modalidad han sido desmanteladas, mientras continúan las investigaciones para identificar a otras bandas.

Nueva línea de investigación por muerte de Neill Felipe Cubides, profesor de Universidad Externado Foto: redes sociales / Noticias Caracol

Estado de salud de Diana Ospina

En cuanto a la condición de la víctima, Restrepo señaló que, tras ser liberada, pidió ir directamente a su vivienda para descansar junto a su familia. “Se imaginarán que el tiempo que estuvo en esa situación es estresante. Hoy trabajará con nosotros en brindarnos más información de detalle”, manifestó.

La declaración formal ante las autoridades se realizará una vez la afectada se encuentre en condiciones óptimas, con el fin de robustecer el proceso judicial y garantizar que las capturas y posteriores condenas se sostengan en pruebas sólidas.

El caso de Diana Ospina vuelve a poner en el centro del debate la seguridad en Bogotá, particularmente frente al uso de taxis y el fenómeno del paseo millonario. Mientras la ciudadanía exige resultados concretos, la Alcaldía insiste en que el enfoque de judicializar estos hechos como secuestro permitirá “penas robustas que saquen a estos criminales definitivamente de la calle”.

