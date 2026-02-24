Siete personas muertas deja grave accidente de ambulancia aérea: "Mi hijo"

Siete personas fallecieron al estrellarse una ambulancia aérea a última hora de la noche del lunes en el distrito de Chatra, en el estado de Jharkhand, en el este de la India, informaron este martes fuentes oficiales.

La aeronave trasladaba hacia Nueva Delhi a Sanjay Prasad, un paciente que presentaba quemaduras graves tras la explosión de un cilindro de gas en su establecimiento, informaron las autoridades.

El balance total de siete víctimas incluye al paciente, el personal médico acompañante y la tripulación de la aeronave.

"Este es el mayor accidente aéreo en el estado de Jharkhand. La función de una ambulancia aérea es salvar vidas, y es preocupante que quienes las salvaban hayan perdido la vida", dijo en una declaración a la prensa el ministro regional de Salud, Irfan Ansari.



De acuerdo con el funcionario, "la aeronave desapareció repentinamente del radar. Se encontraron partes de la aeronave en un denso bosque en Simaria. Tras investigar más a fondo, se hizo evidente que el avión se había estrellado".

🇮🇳 | URGENTE: India informa que una ambulancia aérea con siete personas a bordo se estrelló en el estado de Jharkhand.

pic.twitter.com/61ZCdXE93N — Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 23, 2026

Tragedia aérea en India: Una ambulancia aérea se estrelló este lunes #23Feb en un bosque del estado de Jharkhand, al este del país. Lamentablemente, las 7 personas a bordo fallecieron, incluyendo a un paciente crítico, personal médico y la tripulación. #India #Accidente pic.twitter.com/OCAhOWRFBF — Jhannely González | Periodista (@gazareportes_ve) February 24, 2026

Los familiares de las víctimas señalaron que el traslado a la capital india fue necesario ante la falta de recursos médicos especializados en la región.

Publicidad

"Mi hijo estaba destinado en el Hospital Sadar de Ranchi. Si hubiera instalaciones de salud adecuadas aquí, ¿por qué habrían tenido que ir a Delhi para el tratamiento?", declaró el padre del médico a medios.

Un pariente de Sanjay Prasad explicó que, tras no observar mejoría en el estado del paciente en los centros locales, la familia optó por contratar el servicio aéreo privado.

Las autoridades de aviación civil han iniciado una investigación para determinar las causas del siniestro, ocurrido en una zona remota del estado de Jharkhand.