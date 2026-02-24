En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Diana Ospina
Bancolombia
Frente frío
Iván Cepeda
Alias El Mencho

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / EEUU intercepta tercer petrolero en el Índico por violar su bloqueo de crudo en el Caribe

EEUU intercepta tercer petrolero en el Índico por violar su bloqueo de crudo en el Caribe

Según las Fuerzas Armadas estadounidenses, "la embarcación operaba desafiando la cuarentena establecida por el presidente (estadounidense Donald) Trump sobre buques sancionados en el Caribe e intentó evadirla".

EEUU intercepta tercer petrolero en el Índico por violar su bloqueo de crudo en el Caribe
EEUU intercepta tercer petrolero en el Índico por violar su bloqueo de crudo en el Caribe
Por: EFE
|
Actualizado: 24 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad