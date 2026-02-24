En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Diana Ospina
Bancolombia
Frente frío
Iván Cepeda
Alias El Mencho

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Colombia impone arancel del 30 % a productos de Ecuador: restringe su ingreso por frontera terrestre

Colombia impone arancel del 30 % a productos de Ecuador: restringe su ingreso por frontera terrestre

El nuevo arancel colombiano aplica a productos como el arroz, plátano, banano bocadillo, cebolla, tomate, fríjol, papa, maracuyá, coco, aguacate Hass y productos pesqueros como camarón y trucha.

Publicidad

Publicidad

Publicidad