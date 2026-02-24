Colombia impone arancel del 30 % a productos de Ecuador: restringe su ingreso por frontera terrestre

El Gobierno nacional expidió el decreto mediante el cual impone un arancel del 30 % a 23 partidas arancelarias (desagregadas en 73 subpartidas) de productos importados desde Ecuador y establece restricciones al ingreso terrestre de varias mercancías por los pasos fronterizos de Ipiales y Puerto Asís.

La medida surge como respuesta a la decisión del Gobierno de Daniel Noboa de poner un arancel igual a productos colombianos, argumentando falta de cooperación en las fronteras para la lucha contra bandas criminales.

Camara de Comercio Cali

Según el decreto, la decisión ecuatoriana habría generado una “grave tensión internacional” y un desequilibrio en las condiciones de comercio bilateral. El Gobierno colombiano sostiene que el arancel impuesto por Quito podría provocar una caída de hasta el 97 % en las exportaciones hacia ese país, lo que representaría pérdidas cercanas a los 1.803 millones de dólares y un fuerte impacto en regiones como Antioquia, Bogotá, Valle del Cauca, Cundinamarca y Bolívar.

El nuevo arancel colombiano aplica a productos como el arroz, plátano, banano bocadillo, cebolla, tomate, fríjol, papa, maracuyá, coco, aguacate Hass y productos pesqueros como camarón y trucha. En varios casos, el decreto no prohíbe totalmente la importación, pero limita su ingreso por vía terrestre, permitiéndolo únicamente por transporte marítimo o aéreo.