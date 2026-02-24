Pantallas de ultra bajo consumo e inteligencia artificial_ lo que dejó el ISE 2026 en Barcelona

La más reciente edición de Integrated Systems Europe (ISE) 2026, realizada en Barcelona entre el 3 y el 6 de febrero, dejó varias señales sobre hacia dónde avanza la industria global de pantallas comerciales y soluciones audiovisuales profesionales. El evento, considerado el más importante de Europa en integración de sistemas y señalización digital, reunió a fabricantes y desarrolladores que apuestan por inteligencia artificial, eficiencia energética y ecosistemas de software integrados.

El ISE se ha convertido en una vitrina estratégica para anticipar tendencias en entornos corporativos, educativos, comerciales y de infraestructura crítica. En esta edición, el foco estuvo en la aplicación práctica de la IA para optimizar operaciones, personalizar experiencias y reducir costos energéticos en grandes instalaciones.

Uno de los anuncios que más llamó la atención fue el de LG Electronics, que presentó su nueva pantalla E-Paper, una solución de señalización de ultra bajo consumo capaz de mantener imágenes estáticas sin requerir energía continua. La propuesta responde a la creciente presión por hacer más sostenibles los espacios comerciales, donde la señalización digital opera de forma permanente y representa un consumo energético significativo.

La compañía surcoreana también mostró su concepto “Solutions Beyond Displays”, con el que busca posicionarse como proveedor integral de soluciones B2B basadas en software e inteligencia artificial. En su pabellón recreó escenarios como hoteles, salas de control, espacios educativos y zonas de autoservicio, para evidenciar cómo la integración entre hardware, plataformas en la nube y analítica de datos puede mejorar la eficiencia operativa.



Otro de los desarrollos destacados fue la nueva generación de su pantalla MAGNIT Micro LED, orientada a espacios comerciales premium de gran formato. Entre las mejoras presentadas se encuentran avances en instalación, mantenimiento y estabilidad operativa, aspectos clave para centros de control, auditorios y estudios de transmisión que requieren alta confiabilidad.

“Estamos redefiniendo los espacios comerciales con ecosistemas integrados que van más allá del hardware. Al fortalecer nuestras soluciones de software e inteligencia artificial, consolidamos nuestro liderazgo en el mercado global de pantallas comerciales y ofrecemos valor personalizado que impulsa el crecimiento de nuestros clientes”, afirmó Park Hyoung-sei, presidente de LG Media Entertainment Solution Company.

Más allá de lanzamientos puntuales, el ISE 2026 dejó una conclusión clara: la industria está migrando de la simple venta de pantallas hacia modelos basados en soluciones integrales, donde el valor está en la gestión inteligente de la información, la automatización y el ahorro energético. En ese terreno, la competencia ya no se define solo por resolución o brillo, sino por la capacidad de integrar tecnología, datos y sostenibilidad en un mismo ecosistema.

