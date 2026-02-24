En vivo
Comunicación débil ante nuevos riesgos climáticos, alerta la Defensoría

Comunicación débil ante nuevos riesgos climáticos, alerta la Defensoría

En medio de afectaciones recientes por las lluvias, la Defensoría del Pueblo pidió reforzar la comunicación pública ante la llegada de nuevos fenómenos climáticos que podrían generar lluvias intensas, deslizamientos e inundaciones.

