Terrorista ruso con circular roja de Interpol fue capturado en el aeropuerto El Dorado en Bogotá

Un ciudadano ruso señalado por terrorismo internacional fue capturado en el aeropuerto El Dorado cuando intentaba continuar su viaje hacia Cartagena. Se trata de Denis Alimov, de 42 años, quien tiene circular roja de Interpol y es requerido por la justicia estadounidense por cargos que incluyen conspiración para asesinar o secuestrar personas en Europa y financiar actos terroristas.

El operativo fue realizado por oficiales de Migración Colombia en el Aeropuerto Internacional El Dorado, luego de que el extranjero llegara al país en un vuelo de Turkish Airlines. Alimov pretendía hacer tránsito hacia Cartagena, pero fue interceptado por el Grupo de Control a Viajeros Especiales gracias a los sistemas de verificación internacional.

El hombre es requerido por un tribunal federal en Estados Unidos, su orden de captura fue emitida el 18 de diciembre por el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York, que además formalizó la solicitud de extradición. De concretarse el proceso, será trasladado a ese país para enfrentar juicio.

De acuerdo con la investigación estadounidense, entre octubre de 2024 y marzo de 2025, Alimov habría participado en un plan para asesinar o secuestrar a dos personas ampliamente conocidas en Europa. El 17 de octubre de 2024 habría transferido cerca de 60.000 dólares para financiar la operación e incluso habría acordado pagar hasta 1,5 millones de dólares por cada objetivo.



Alimov además es señalado de suministrar información técnica y participar en el reclutamiento de otros implicados. Uno de los presuntos cómplices fue detenido en marzo de 2025 en Nueva York.

Las autoridades estadounidenses le imputan cargos por conspiración, asesinato y secuestro en el extranjero, además de brindar apoyo material y financiar actos terroristas. En caso de ser declarado culpable, podría enfrentar penas que van desde 15 años de prisión hasta cadena perpetua.

La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, destacó que la captura fue posible gracias a los mecanismos de cooperación internacional y al intercambio de información en tiempo real, lo que permitió identificar al viajero antes de su ingreso formal al país.