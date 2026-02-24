En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Diana Ospina
Bancolombia
Frente frío
Iván Cepeda
Alias El Mencho

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Pidió un carro tras una fiesta y terminó robada: el duro relato de una mujer en Bogotá

Pidió un carro tras una fiesta y terminó robada: el duro relato de una mujer en Bogotá

La mujer perdió el conocimiento durante el trayecto viajando con su amiga y al despertar notaron que les habían quitado sus pertenencias sin entender qué sucedía.

Publicidad

Publicidad

Publicidad