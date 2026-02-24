"No somos la familia ideal": hermana de Karol G hizo dura denuncia sobre sus papás

A través de su cuenta de Instagram, Verónica Giraldo, hermana mayor de la reconocida y famosa cantante Karol G, hizo una fuerte denuncia en contra de su familia que, supuestamente, le estaban intentando quitar a su hija luego de haber terminado con su pareja en malos términos.

“Están diciendo que soy una loca. Hasta hoy me enteré de que mi familia me está dando la espalda. Es muy triste que una mamá que parió, que no dio el ejemplo que ustedes creen que dan, porque lo que todos ustedes ven en redes es mentira, nosotros no somos la familia ideal”, expresó en su denuncia.

Ahí dio fuertes declaraciones al comentar que creció en un ambiente violento por culpa de sus papás, incluso dijo que su papá le pegó a su mamá con un arma y la hizo sangrar, dejando secuelas en ella de cosas que “no quería vivir cuando era pequeña”.

“El mejor ejemplo tampoco lo tuve de mis papás, se golpeaban todos los días, mi papá le dio un cachazo a mi mamá con un arma, la puso a sangrar (...) Ustedes no saben la magnitud de cosas que yo tuve que percibir cuando estaba chiquita”, comentó.

Ante esta situación, Jessic Giraldo, manager y abogada de Karol G (también hermana de ambas), se pronunció y pidió prudencia en esta situación que “estaba siendo tratada internamente” buscando lo mejor para ella y su hija.



“Como familia estamos atravesando un momento muy sensible y difícil, que hemos intentado manejar con discreción, respeto y muchísimo amor desde hace muchos años. Nuestra prioridad en este momento es que ella reciba el apoyo y la atención que necesita, y proteger su bienestar y el de su hija”, puntualizó.

El tema ha generado un debate en redes sociales y una fuerte polémica en torno a la familia de la ‘Bichota’, además de diversas opiniones sobre los temas de salud que se dan en este tipo de situaciones.