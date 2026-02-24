En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Diana Ospina
Bancolombia
Frente frío
Iván Cepeda
Alias El Mencho

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Paz  / CICR llevó ayuda a más de 770 personas golpeadas por la violencia en el Catatumbo

CICR llevó ayuda a más de 770 personas golpeadas por la violencia en el Catatumbo

En zona rural de Tibú, tres comunidades recibieron kits de higiene y alimentación tras enfrentar desplazamientos, confinamientos y restricciones a la movilidad por enfrentamientos de grupos armados.

Publicidad

Publicidad

Publicidad