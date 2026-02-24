Nueva EPS respondió parcialmente a requerimiento de la Procuraduría por caso de Kevin Acosta

La Nueva EPS respondió a la Procuraduría General de la Nación sobre el caso del menor Kevin Arley Acosta, pero solo atendió parcialmente el requerimiento del ente de control.

En el documento enviado el 20 de febrero de 2026, el agente interventor, Óscar Gálvez, indicó que la entidad dio respuesta a los puntos cuatro, cinco y seis del oficio radicado bajo el número E-2025-516920. Frente a los puntos uno y dos, señaló que la información solicitada se encuentra en proceso de consolidación y será remitida dentro del plazo establecido.

En su respuesta, la EPS explicó que el caso continúa en análisis por parte de los distintos intervinientes. Detalló que el menor, de siete años, ingresó inicialmente a un centro asistencial en Pitalito tras sufrir un trauma craneoencefálico y que, debido a la complejidad del diagnóstico y a la falta de disponibilidad de servicios especializados, se inició el trámite de remisión a una institución de mayor nivel.

Según la entidad, la gestión de traslado tomó 12 horas, tiempo que afirma estuvo relacionado con la necesidad de estabilizar al paciente y con la verificación de disponibilidad en centros de mayor complejidad. Finalmente, el menor fue trasladado a la Fundación Hospital de la Misericordia, en Bogotá.



La EPS también informó que durante el traslado el paciente presentó un paro cardiorrespiratorio y que, al ingresar a la institución en la capital, registró un segundo evento similar. El fallecimiento se produjo el 13 de febrero.

En el oficio, la entidad reiteró que el proceso de remisión se realizó bajo los lineamientos del sistema de referencia y contrarreferencia y aseguró que no se identifican fallas atribuibles a omisiones en la gestión. Entretanto, la Procuraduría permanece a la espera de la información correspondiente a los puntos que aún no han sido respondidos.