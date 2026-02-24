En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Diana Ospina
Bancolombia
Frente frío
Iván Cepeda
Alias El Mencho

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / Nueva EPS respondió parcialmente a requerimiento de la Procuraduría por caso de Kevin Acosta

Nueva EPS respondió parcialmente a requerimiento de la Procuraduría por caso de Kevin Acosta

La entidad informó que solo dio respuesta a tres de los seis puntos solicitados por la Procuraduría General de la Nación y señaló que los demás requerimientos continúan en proceso de consolidación y análisis.

Publicidad

Publicidad

Publicidad