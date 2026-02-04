LG Electronics alcanza ingresos récord de 61.750 millones de dólares en 2025

LG Electronics Inc. reportó ingresos históricos de 89,2 billones de wones (KRW), equivalentes a 61.750 millones de dólares, al cierre del año fiscal 2025. Este resultado consolida su mayor cifra anual por segundo año consecutivo, impulsada por sus divisiones de soluciones para el hogar y componentes vehiculares, que completaron una década de expansión ininterrumpida.

El balance anual, reportado originalmente en wones surcoreanos (KRW) —moneda oficial de la casa matriz—, destaca la resiliencia de la compañía frente a desafíos macroeconómicos como los aranceles en Estados Unidos. El beneficio operativo consolidado se situó en 2,48 billones de KRW (1.706 millones de dólares).

Esta cifra operativa refleja una disminución interanual explicada por mayores inversiones en marketing y costos puntuales derivados de una reestructuración interna. "Se espera que estas medidas contribuyan a una estructura de costos más flexible en el mediano y largo plazo", señaló la organización tras implementar programas de jubilación voluntaria para optimizar su estructura laboral.

Oficinas de LG en Corea del Sur Foto: LG

Una de las victorias estratégicas de LG fue la expansión de sus áreas B2B. Las unidades de Vehicle Solution (VS) y Eco Solution (ES) lograron, por primera vez en su historia, un beneficio operativo combinado superior al billón de KRW (688,3 millones de dólares).



Por otro lado, los ingresos por modelos basados en suscripciones y servicios digitales, como la plataforma webOS, crecieron un 29% interanual, acercándose a los 2,5 billones de KRW. Este enfoque en negocios no vinculados exclusivamente al hardware demuestra la transformación de la firma hacia servicios de mayor resiliencia financiera.



Proyecciones tecnológicas para 2026

Para el presente año, la división de línea blanca (HS) —que reportó ingresos récord de 26,13 billones de KRW— planea ampliar su portafolio con dispositivos impulsados por inteligencia artificial. En el sector automotriz, la unidad VS se enfocará en soluciones de movilidad futura y vehículos definidos por software para sostener su rentabilidad.

Finalmente, la división Eco Solution proyecta un aumento en la demanda de tecnologías de refrigeración líquida para centros de datos que operan con IA, consolidando su apuesta por la infraestructura tecnológica avanzada en el mercado global.

