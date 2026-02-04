Día sin carro y sin moto: más de 90 kilómetros de Ciclovía estarán habilitados durante la jornada

En el marco del Día sin Carro y sin Moto, que se realizará este jueves 5 de febrero, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) habilitará 91,17 kilómetros de Ciclovía en diferentes corredores del norte, centro y sur de Bogotá, disponibles entre las 6:00 de la mañana y las 8:00 de la noche.

La jornada contará con tramos operados en calzada completa, carriles segregados con convivencia vehicular y apoyo sobre ciclorrutas permanentes, con el objetivo de facilitar los desplazamientos de quienes opten por movilizarse en bicicleta, patines o caminando.

Blu Radio - AFP Blu Radio - AFP

Desde el instituto aseguraron que, como parte del acompañamiento, dispondrán de 40 puntos permanentes de la Escuela de la Bici, donde realizarán actividades de enseñanza y fortalecimiento de habilidades para el uso seguro de la bicicleta.

Además, habilitarán puntos de atención de mecánica básica en corredores estratégicos, en horarios de 6:30 a. m. a 9:30 a. m. y de 4:00 p. m. a 6:30 p. m., ubicados en la carrera 7 con calle 36, calle 26 con carrera 50 y avenida Boyacá con calle 12



Por su parte, el director del IDRD, Daniel García Cañón, señaló que esta jornada es una oportunidad para promover una movilidad más limpia y segura en la ciudad, e invitó a la ciudadanía a planear sus recorridos con anticipación y respetar las normas de tránsito.

Así lucía Bogotá con el Día sin carro en 2024 Foto: AFP

Desde el Instituto se reiteró el llamado a hacer uso responsable de los tramos habilitados y de la oferta de formación y atención dispuesta durante la jornada, destacando que participar en el Día sin Carro es aportar a una movilidad más sostenible y amable para Bogotá.

Algunos tramos habilitados de ciclovía son:



Ciclorruta del andén oriental de la av. Boyacá (calle 170 – calle 86A) .

. Calzada rápida oriental de la av. Boyacá (calle 86A – calle 86) .

. Ciclorruta del separador central de la calle 116 (carrera 7 – av. Boyacá).

(carrera 7 – av. Boyacá). Carrera 15 (calle 116 – calle 100) : carril oriental en calzada occidental.

: carril oriental en calzada occidental. Glorieta carrera 15 con calle 100 : carril interno completo.

: carril interno completo. Carrera 15 (calle 100 – calle 73) : carril occidental.

: carril occidental. Calle 73 (carrera 15 – carrera 11) : carril sur.

: carril sur. Carrera 11 (calle 73 – calle 72) : ciclorruta del andén occidental.

: ciclorruta del andén occidental. Calle 72 (carrera 11 – carrera 7) : carril norte (calzada norte).

: carril norte (calzada norte). Carrera 7 (calle 72 – calle 100) : calzada occidental completa.

: calzada occidental completa. Carrera 7 (calle 100 – calle 106): calzadas rápidas.

Recuerde que la Secretaría de Movilidad de Bogotá confirmó que para aquellas personas que no obedezcan la restricción deberán pagar una multa de 632,300 pesos más la inmovilización del vehículo.

Publicidad

Asimismo, señalaron que el servicio de transporte público, como es el sistema del STP, Transmilenio, y TransMiCable estarán en operación desde las 4:00 de la mañana hasta las 11:00 de la noche, para permitir que la salida y llegada de pasajeros hacia sus destinos, sea más efectiva.