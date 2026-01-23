Conductores pagarán más en 2026 si incumplen el Día sin carro en Bogotá: así está la multa

Bogotá vivirá nuevamente una de las jornadas ambientales más importantes del año con el Día sin carro y sin moto 2026, programado para el jueves 5 de febrero.

Esta estrategia, que completa ya 28 ediciones, busca reducir la contaminación del aire, disminuir el ruido en las vías y promover cambios de comportamiento en la movilidad diaria de los ciudadanos.

Sin embargo, quienes decidan ignorar la restricción se enfrentarán a una multa además de otras sanciones.

La medida regirá desde las 5:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche, periodo durante el cual no podrán circular vehículos particulares ni motocicletas. Según la Secretaría Distrital de Movilidad, la jornada no solo tiene un enfoque ambiental, sino también pedagógico, ya que invita a los bogotanos a experimentar alternativas como el transporte público, la bicicleta o los desplazamientos a pie.



Día sin carro y sin moto en Bogotá // Foto: Bogotá Tránsito en X

¿Cuál es y cuánto vale la multa por incumplir el Día sin carro en 2026?

El Código Nacional de Tránsito clasifica esta conducta como infracción C14, que sanciona circular en horarios o zonas restringidas por la autoridad. Para 2026, la multa será de $633.200, una cifra superior a la del año anterior. A esto se suma el riesgo de inmovilización del vehículo, lo que implica gastos adicionales por grúa, patios y trámites.

Las autoridades anunciaron que los controles estarán a cargo de agentes civiles, Policía de Tránsito y sistemas electrónicos de detección en diferentes puntos de la ciudad, por lo que evadir la norma será cada vez más difícil.



Vehículos que no podrán circular

Durante el Día sin carro y sin moto en Bogotá 2026, estarán restringidos:



Carros y motocicletas particulares.

Vehículos con permiso de pico y placa solidario.

Automóviles de academias de conducción.

Vehículos híbridos o a gas.

Taxis y transporte especial con placas terminadas en 7 y 8.

Transporte de carga, según su restricción habitual.

En el caso de quienes hayan comprado el permiso de pico y placa solidario, la Alcaldía indicó que el día se repondrá al final del periodo adquirido.

Día sin Carro y sin Moto en Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá.

¿Quiénes sí están autorizados?

Podrán movilizarse el transporte público, los vehículos de emergencia, el transporte escolar, los automotores eléctricos o de cero emisiones, los vehículos para personas con discapacidad, los servicios públicos domiciliarios y los organismos de seguridad del Estado. También están habilitados los mensajeros, domicilios, transporte de valores y los vehículos vinculados al Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).



Horarios del transporte público

Para facilitar la movilidad durante la jornada:



TransMilenio operará entre las 4:00 a. m. y las 11:00 p. m. con más de 10.400 buses.

con más de 10.400 buses. TransMiCable funcionará de 4:30 a. m. a 10:00 p. m.

Cerca de 37.000 taxis circularán sin restricción.

sin restricción. Habrá más de 8.000 cupos de cicloparqueaderos disponibles en estaciones.

La Secretaría de Ambiente realizará un monitoreo especial de la calidad del aire con 19 estaciones, microsensores y controles a fuentes móviles. También se medirá el ruido ambiental, teniendo en cuenta que casi el 89 % proviene del tráfico vehicular.