Así funcionarán TransMilenio y el SITP durante el Día sin Carro y sin Moto en Bogotá 2026

Bogotá se prepara para vivir una nueva jornada de movilidad sostenible con la realización de la versión número 28 del Día Sin Carro y Sin Moto, que tendrá lugar el jueves 5 de febrero de 2026. Esta iniciativa, que nació tras una consulta popular realizada en el año 2000, se convirtió en una política ciudadana permanente que se aplica cada primer jueves de febrero.

La medida se desarrollará entre las 5:00 a. m. y las 9:00 p. m., franja horaria en la que se restringe el uso del vehículo particular y la motocicleta, con el objetivo de incentivar alternativas como el transporte público, la bicicleta y los desplazamientos a pie.

Durante este periodo, la ciudad contará con toda la oferta de transporte público y con infraestructura habilitada para facilitar los viajes hacia el trabajo, la universidad y otros destinos.

Desde la Secretaría de Movilidad recordaron que “para el 70 % de las personas en Bogotá, todos los días son días sin carro, porque se movilizan en transporte público, en bicicleta o caminando”, e hicieron una invitación a quienes normalmente usan vehículo particular a sumarse a estos modos de transporte y a experimentar la ciudad desde otra perspectiva, con menos ruido y mejor calidad del aire.



Operación de TransMilenio y el SITP durante el Día sin Carro 2026

Para garantizar que los ciudadanos puedan movilizarse de manera eficiente y segura durante esta jornada, TransMilenio y el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) operarán con su máxima capacidad disponible.



De acuerdo con la información oficial, el sistema pondrá en servicio 10.482 buses, que incluyen flota troncal, TransMiZonal, rutas alimentadoras y buses duales. A esta oferta se suman las 163 cabinas de TransMiCable en Ciudad Bolívar, que también estarán disponibles para atender la demanda de usuarios en el sur de la ciudad.

Durante el Día Sin Carro y Sin Moto, el sistema contará con la siguiente operación:

Día sin Carro en Bogotá. Foto: Alcaldía.

353 rutas TransMiZonal

125 rutas alimentadoras

92 rutas troncales

10 rutas duales

Esta amplia cobertura permitirá conectar distintos puntos de la ciudad y facilitar los desplazamientos de quienes opten por el transporte público como principal alternativa de movilidad.

Además, con el fin de responder al aumento en la demanda que suele registrarse en este tipo de jornadas, TransMilenio extenderá las frecuencias en las horas pico, reforzando el servicio en los corredores de mayor afluencia. La operación será monitoreada de manera permanente desde el Centro de Control, lo que permitirá realizar ajustes en tiempo real según el comportamiento de los usuarios.

La gerente de TransMilenio, María Fernanda Ortiz, aseguró que el sistema estará preparado para atender a los ciudadanos durante toda la jornada. “Para este día tendremos disponible toda nuestra capacidad operativa, con refuerzos en todo el sistema y un monitoreo constante. Invitamos a los usuarios a planear sus viajes con anticipación, utilizar la TransMiApp para organizar sus recorridos y mantenerse informados a través de nuestros canales oficiales”, señaló.