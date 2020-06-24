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SITP

TransMilenio cambió la ruta T11 del SITP
Bogotá

La ruta del SITP con más de 110 paradas desapareció: así quedó su nuevo recorrido

Delincuentes atracaron a pasajeros en plena ruta de SITP y quedaron grabados
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Terror en bus del SITP: delincuentes atracaron a pasajeros en plena ruta y quedaron grabados

Hombre que atacó STIP con un machete
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Minutos de terror vivieron pasajeros de SITP por hombre que atacó el bus con un machete

Estación temporal de TransMilenio.
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Cómo está TransMilenio este 31 de mayo por las elecciones: rutas están más congestionadas

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Usuarios de TransMilenio recibirán nuevo beneficio: tiempo de transbordo será mucho mayor

Tarjeta de TuLlave
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TransMilenio desactivaría tarjetas TuLlave: no habría derecho a reembolso por este motivo

Bus de SITP se cayó en una zanja en la carrera 68
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Bus del SITP cayó en una zanja de las obras de la carrera 68: dejó tres heridos

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TransMilenio suspendió rutas del SITP en Bogotá por Semana Santa: estos son los cambios

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Nuevos buses eléctricos del SITP operarán en seis localidades de Bogotá: traen cambios

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Bogotá

Manifestaciones en Bogotá hoy: TransMilenio cierra estaciones en la calle 26 y desvía rutas

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