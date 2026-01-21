Día sin carro y sin moto en Bogotá el 5 de febrero: horarios, excepciones y todo lo que debe saber

Bogotá se prepara para vivir una nueva jornada del Día sin carro y sin moto, que se realizará el jueves 5 de febrero, en la que será la versión número 28 de esta iniciativa ambiental. Durante esta jornada se restringirá la circulación de automóviles particulares y motocicletas entre las 5:00 de la mañana y las 9:00 de la noche.

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, esta medida busca invitar especialmente a quienes usan de forma habitual el carro o la moto a optar por alternativas como el transporte público, la bicicleta o los desplazamientos a pie.

Según la entidad, cerca del 70 % de los habitantes de Bogotá ya se moviliza diariamente sin carro.

“Invitamos a quienes usualmente utilizan el vehículo particular a sumarse a estos modos de transporte, a conectarse con la ciudad desde otra perspectiva y, al mismo tiempo, a aportar a una ciudad con menos ruido y a contribuir a que todos respiremos mejor", dijo la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz.



¿Y el pico y placa solidario?

Durante el Día sin carro y sin moto no podrán circular los carros y motos particulares, ni los vehículos que cuenten con permiso de pico y placa solidario. Tampoco podrán hacerlo los carros particulares de medios de comunicación con placa amarilla, los automóviles y motocicletas de academias de conducción, los vehículos híbridos o a gas, ni los taxis y vehículos de transporte especial cuyas placas terminen en 7 y 8.



Día sin carro y sin moto en Bogotá // Foto: AFP

En el caso del transporte de carga, se mantendrán las restricciones habituales establecidas en el Decreto Único del Sector Movilidad 652 de 2025. Las autoridades recordaron que quienes incumplan la medida se enfrentarán a una multa de 633.000 pesos, además de la inmovilización del vehículo.

Desde el Distrito aclararon que los días adquiridos mediante el pico y placa solidario serán repuestos al final del periodo contratado.



Quiénes sí pueden transitar

Tenga en cuenta que entre las excepciones se encuentran el transporte público, los vehículos de emergencia, el transporte escolar, los vehículos eléctricos o de cero emisiones (incluidas las motocicletas), el transporte para personas con discapacidad y los vehículos de servicios públicos domiciliarios.

Publicidad

También podrán circular las motocicletas vinculadas a empresas de mensajería y domicilios, los vehículos oficiales de la Fuerza Pública, organismos de seguridad del Estado, caravana presidencial, vehículos diplomáticos, de transporte de valores y los destinados al control operativo del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).



Horario TransMilenio

La Alcaldía además aclaró que el transporte público funcionará con normalidad entre las 4:00 de la mañana y las 11:00 de la noche, mientras que TransMiCable lo hará de 4:30 de la mañana a 10:00 de la noche. Además, se dispondrá de 8.001 cupos de cicloparqueaderos en estaciones del sistema y cerca de 37.000 taxis circularán sin restricción.

Por su parte TransMilenio anunció que tendrá disponible la totalidad de su flota, con más de 10.400 buses y refuerzos en horas pico.

Al tratarse de una medida con fines ambientales, la Secretaría de Ambiente anunció que realizará un seguimiento especial al impacto de la jornada mediante 19 estaciones de monitoreo de calidad del aire, microsensores y operativos de control a fuentes móviles. Asimismo, se evaluarán los niveles de ruido ambiental, teniendo en cuenta que cerca del 89 % del ruido en Bogotá proviene de fuentes móviles.