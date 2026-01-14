Confirmada la fecha para el Día sin Carro y sin Moto en Bogotá

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que el próximo jueves 5 de febrero se llevará a cabo la jornada del Día sin Carro y sin Moto del año. La medida busca incentivar el uso de medios de transporte sostenibles y reducir los niveles de contaminación en la capital del país.

Según explicó el mandatario local, la administración distrital se encuentra ajustando los detalles logísticos para garantizar la movilidad de los ciudadanos. En los próximos días, la Secretaría de Movilidad y la Alcaldía Mayor darán a conocer el decreto oficial con las excepciones, los horarios de restricción y las sanciones para quienes incumplan la norma.

Esta jornada, que tradicionalmente se realiza en el marco de la semana de la movilidad sostenible, contará con el despliegue total del sistema TransMilenio, el SITP y la red de ciclorrutas. Se espera que durante ese día dejen de circular más de un millón de vehículos particulares y cerca de 400.000 motocicletas en las 20 localidades de la ciudad.

Día sin carro en Bogotá, este 6 de febrero Foto: AFP

El origen del Día sin Carro en Bogotá

El Día sin Carro y sin Moto no es una medida arbitraria de la administración de turno, sino un mandato legal que surgió de la voluntad popular. Su historia se remonta al 24 de febrero de 2000, cuando se realizó la primera jornada experimental bajo la alcaldía de Enrique Peñalosa. Tras el éxito de ese piloto, los bogotanos acudieron a las urnas en octubre de ese mismo año para decidir el futuro de la movilidad en la ciudad.



Aunque inicialmente la restricción era solo para vehículos particulares, con el tiempo y el crecimiento del parque automotor, las motocicletas fueron incluidas de forma permanente en la prohibición.