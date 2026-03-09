¿Barril de petróleo llegará a 200 dólares? Experto analiza guerra entre Irán y EEUU

El aumento del precio del petróleo volvió a encender las alertas en los mercados internacionales tras el aumento de tensiones entre Irán y Estados Unidos. En medio del conflicto, surgió la posibilidad de que el barril de crudo alcance niveles históricos.

El consultor en temas energéticos Gonzalo Monroy, especialista en mercados de energía con enfoque en Estados Unidos y México, analizó en Mañanas Blu 10:30 hasta dónde podría llegar el precio del petróleo y cuáles serían las consecuencias económicas si la crisis se prolonga.



¿Cuánto podría subir el precio del petróleo?

Según explicó el analista, aunque desde Irán se ha mencionado la posibilidad de que el petróleo llegue a 200 dólares por barril, lo más relevante es otra advertencia hecha desde Medio Oriente.

Monroy señaló que el ministro de Relaciones Exteriores de Catar ha advertido que un precio cercano a los 150 dólares podría convertirse en una posibilidad real en el corto plazo si el conflicto no se resuelve rápidamente.

“Un precio de 150 dólares puede ser una posibilidad muy real en el corto plazo si el conflicto no se arregla en menos de 20 días”, explicó el experto.



El aumento estaría relacionado con los problemas en la producción y transporte de crudo en la región.



Problemas en el Estrecho de Ormuz afectan suministro

Uno de los factores que más preocupa a los mercados es la situación en el Estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores marítimos para el comercio mundial de petróleo.

Según Monroy, varios campos petroleros en países como Irak, Kuwait y Omán han tenido que cerrar operaciones o reducir su actividad, debido a las dificultades para transportar el crudo a través de esta zona estratégica.

Esto ha generado incertidumbre en los mercados y fuertes variaciones en los precios.

Durante la madrugada del domingo al lunes, el precio del barril llegó a superar los 113 dólares, aunque posteriormente bajó a niveles cercanos a los 100 dólares tras el uso de reservas estratégicas por parte de algunos países.

El experto explicó que varios gobiernos, especialmente en Europa y Estados Unidos, están recurriendo a reservas estratégicas de petróleo para estabilizar los mercados. Sin embargo, advirtió que se trata de una solución temporal.

“Esta medida es simplemente para ganar unos cuantos días, pero no va a resolver el problema de fondo”, señaló.

Para que los precios vuelvan a niveles más estables, dijo Monroy, será necesario un cese al fuego sostenido y condiciones económicas estables en la región.



¿Cuál podría ser la región más afectada?

El impacto de una interrupción prolongada del suministro de petróleo podría sentirse especialmente en Asia. Países como China, India y Japón dependen en gran medida del petróleo que transita por el Estrecho de Ormuz.

Por ejemplo, Japón recibe cerca del 95 % de su petróleo a través de esa ruta, mientras que China y la India también dependen en gran medida de ese flujo energético.

Según Monroy, aunque estas grandes economías cuentan con reservas, los países asiáticos más pequeños serían los primeros en sentir el impacto.

Entre los más vulnerables mencionó a Pakistán, Sri Lanka y Bangladesh, que tienen menor capacidad de almacenamiento de combustible. El aumento del precio del petróleo también podría generar efectos económicos más amplios.

Monroy advirtió que el encarecimiento del crudo se trasladaría rápidamente a otros sectores como los fertilizantes y los alimentos, lo que presionaría la inflación en diferentes regiones del mundo.

Esto se debe a que la producción agrícola depende en gran medida de fertilizantes, muchos de los cuales provienen de regiones afectadas por tensiones geopolíticas o sanciones.

El analista señaló que el aumento de la inflación podría obligar a varios bancos centrales a subir las tasas de interés para controlar el alza de precios. Medidas de este tipo podrían aplicarse en Estados Unidos, Europa y otros países.

Según Monroy, ese escenario podría conducir a una desaceleración económica global, e incluso aumentar el riesgo de una recesión si el conflicto se prolonga.